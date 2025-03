Presto Trail Run start en eindigt aan het Kasteel van Wijnendale

Op zaterdag 15 maart om 10 uur wordt de Presto Trail Run gelopen met start en aankomst nabij het Kasteel van Wijnendale aan de Oostendestraat. De organisatie gebeurt door de Ichtegemse loop- en wandelclub Presto, sinds kort een vzw. Inschrijven kan nog tot en met zondag 9 maart.

8, 12 of 20 kilometer

Er is keuze tussen drie afstanden met telkens een verschillende deelnameprijs: 8 km (10 euro) of 12 km (12 euro) of 20 km (15 euro). Het aantal deelnemers wordt tot 300 beperkt, maar de trail is nog niet volzet. Er kan dus nog ingeschreven worden. Wie jonger dan 12 jaar is, krijgt de kans om aan een aparte Kidstrail van 500 meter deel te nemen. Dat kost 3 euro. Hier zijn maximum 50 jongens en meisjes toegelaten.

“We hopen uiteraard op prima loopweer en een flinke belangstelling”, zegt Presto-voorzitter Ronny Pollet. “Het parcours doet het Wijnendalebos aan en situeert zich dus in een prachtige omgeving. Ook het uitzicht op het Kasteel van Wijnendale is meer dan de moeite waard. De dag zelf bevindt het secretariaat zich in Brasserie Heuvelhof. Die horecazaak situeert zich aan de Oostendestraat nabij de genoemde historische burcht.”

Vierkoppig bestuur

De vzw Presto Loop- en Wandelclub Ichtegem is een onafhankelijke sportvereniging die in april 1996 werd opgericht. Het vierkoppige bestuur bestaat uit voorzitter Ronny Pollet, secretaris Vanessa Mattheus, penningmeester Tamara Galle en technisch medewerker Freddy Casteleyn. “Sinds september hebben we een vzw-structuur, aangenomen, maar voor onze leden heeft dat geen impact”, legt Ronny uit. “Onze werking blijft precies dezelfde.”

Iedere deelnemer aan de Presto Trail Run ontvangt een waardevolle goodiebag mits afgifte van het borstnummer. Per afstand is er voor de eerste drie dames en de eerste drie heren een extra prijs voorzien. Bij de Kids Trail is er geen podiumceremonie. Het loopplezier primeert. (JS)

Info: www.prestorun.be