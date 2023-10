Poperingenaar Lukas Outtier wint halve marathon in Brussel: “Fantastisch om als eerste over deze mythische finish te komen”

Hij stond in Brussel voor het eerst aan de start van een halve marathon en meteen was het prijs voor langeafstandsloper Lukas Outtier. De 27-jarige Poperingenaar finishte in 1 uur 11 minuten en 12 seconden.

Lukas Outtier (27) is leerkracht en komt uit Poperinge. Hij is aangesloten bij Olympic Brugge en verder is hij trainer bij AC Hoppeland, waar hij twee keer per week training geeft aan langeafstandslopers van alle leeftijden. Zondag liep hij zijn eerste halve marathon in de hoofdstad. Deze nieuwe afstand legde hem geen windeieren, want hij kwam als eerste over de meet op een totaal van bijna 5.000 lopers. “Het was een pittig parcours, er was geen meter vlak”, vertelt Lukas. “Na vier kilometer liep ik al alleen. Halverwege zat ik op het schema van 1 u. 08’, maar op het einde zat ik tegen de krampen aan. Achter mij was het verbrokkeld, mocht er zich een groep kunnen vormen, was het wellicht een ander verhaal. Uiteindelijk finishte ik in 1 u. 11’12”. De eerste achtervolger was de Fransman Nicolas Fiessinger op 1’14”. Augustin Crismer vervolledigde het podium op 1’48”.”

Mythische finish

Het was zijn eerste halve marathon. “Ik liep jarenlang 1.500 en 5.000 en sinds enkele jaren ook de 10.000 meter. Het was niet mijn makkelijkste seizoen tot nu toe. Voor Brussel had ik echter keihard gewerkt en ik was wel ambitieus voor een mooie eindnotering en eindtijd. De eerste plaats is fantastisch, zeker als je over de mythische finish in het Koning Boudewijnstadion komt. Het smaakt zeker naar meer, ik denk dat ik in maart zal meedoen aan het BK halve marathon in Gentbrugge, waar ik dan mijn persoonlijke besttijd wil scherper stellen.”

Veldloopseizoen

Daags na zijn triomf startte Lukas zijn nieuwe trainingsweek. “Normaal zijn dat zeven tot negen looptrainingen per week. Na Brussel beperkte ik me maandag tot aquajogging. De komende weken bereid ik me voor op het veldloopseizoen en deze winter ga ik weer naar Afrika op hoogtestage. Eind oktober starten de eerste CrossCups en hoop ik een mooi resultaat op het BK in Hulshout”, aldus Lukas Outtier, die gecoacht wordt door Arne Dedrie. (API)