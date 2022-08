Philip Milanov grijpt naast finale discuswerpen

Discuswerper Philip Milanov is er woensdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale op het Europees kampioenschap atletiek in het Duitse München.

De Bruggeling wierp de discus bij zijn derde poging 61m04 ver, nadat hij eerder een nulworp en 60m43 op de tabellen had gezet. Daarmee eindigde hij op de zesde plaats in zijn groep. Het Belgisch record van de vicewereldkampioen van 2015 en de Europese vicekampioen van 2016 bedraagt 67m26.

Voor een plek in de finale, vrijdag geprogrammeerd om 20u20, was een worp van minstens 66m00 nodig of een plek bij de eerste 12. Milanov werd uiteindelijk 15e.

“Ik had een goede opwarming en meestal heb ik dan daarna ook een goede wedstrijd. Maar dat is hier niet gelukt”, opende de discuswerper, die sinds september vorig jaar voltijds werkt naast zijn atletiekcarrière. “We begonnen al met een beetje vertraging aan onze competitie, omdat het systeem dat onze worpen registreert in eerste instantie niet werkte. Dat is niet zo leuk. En dan was er de hitte. De laatste dagen in België had ik er ook al last van. Mijn benen zwellen dan op. Tijdens de wedstrijden zit je ook voortdurend in de zon. Ik heb het daar moeilijk mee. In zo’n omstandigheden ben ik niet honderd procent.”

Milanov behaalde in het verleden medailles op grote kampioenschappen, zilver op zowel een WK (in Peking in 2015) als een EK (in Amsterdam in 2016). Sindsdien verloopt het een pak moeizamer. Vorige maand raakte hij ook niet door de kwalificaties op het WK in Eugene.

“Mijn worpen vandaag waren niet schitterend”, gaf hij zelf aan. “Het had mij verwonderd dat ik mij hiermee kon plaatsen voor de finale. Ik had het wel gehoopt, maar ik wist eigenlijk al na mijn kwalificaties dat het voorbij was. Ik ben teleurgesteld. Ik kwam naar hier voor meer. Op training deed ik twee dagen geleden nog heel goede worpen. Hier lukt het weer niet. Dat is heel jammer. Maar ik geef niet op.”

Wereldkampioen Kristjan Ceh uit Slovenië was de beste in de kwalificaties. Met 69m06 gooide hij een nieuw kampioenschapsrecord.

Lees meer over Philip Milanov via deze link.