Para-triatleet Ward D’hulster uit Nieuwpoort kampioen halve marathon

Ward D’hulster uit Nieuwpoort heeft zondag in Gentbrugge het Belgisch kampioenschap halve marathon wheelen gewonnen. Hij finishte voor een andere West-Vlaming, Bart Vandermoere uit Oedelem, die een jaar geleden nog deelnaam aan de halve triatlon in Menen en daar finishte in ruim vijf uur.

Het leek aanvankelijk een tweestrijd te worden tussen D’hulster en Vandermoere, maar in de slotfase was de Midlon-triatleet uit Nieuwpoort sneller. De twee West-Vlamingen bleven zelfs voor Peter Genyn, wellicht wel de bekendste paralympiër in ons land. Genyn had materiaalpech met een lekke band en leed zo nog meer tijdverlies op de koplopers en kwam als vijfde over de finish na twee vrouwen: Cécile Goens en Joyce Lefevere.

Ward D’hulster en Bart Vandermoere begonnen aan een snel tempo aan hun halve marathon, op een mooi parcours, maar wel met vier vervelende kassei- en grindstroken. Tot kilometer 13 bleef Bart in het spoor, maar moest nadien zijn West-Vlaamse collega laten gaan. D’hulster won de halve marathon in een knappe 1u09’34”. Bart Vandermoere greep een mooie tweede plaats in 1u10’42”. Mario Peene uit Bredene eindigde op de tiende plaats.

Leven voor de sport

Ward D’Hulster is iemand die leeft voor zijn sport. Zo is hij net terug van ruim twee weken trainen op het eiland Lanzarote. “Wheelen is een vrijheid. Dezelfde vrijheid die lopers ervaren. Hoewel het even duurde voor ik de techniek onder de knie kreeg, is het een zaligheid om je op deze manier voort te bewegen.”

“Op Lanzarote heb ik in 16 dagen zo’n 53 uren getraind. Zwemmen, handbiken en wheelen of de basis opgebouwd. Bart Vandermoere vroeg mij of ik zin had om aan die halve marathon mee te doen. Ik vond dat wel leuk en na mijn stage had ik een goed gevoel. Ik won inderdaad wel voor Peter Genyn, maar het moet worden gezegd dat hij als paralympiër een hogere verlamming heeft dan ik. Ik zit dan ook in een andere klasse. Maar iedere deelnemer heeft het beste van zichzelf gegeven.”

Drukke agenda

Ward gaat zich nu voorbereiden op zijn eerstvolgende halve triatlon, de Challenge in Geraardsbergen op 12 juni en de halve afstand later in Menen staan op zijn agenda net als de volledige triatlon in het Nederlandse Almere in september.

