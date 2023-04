Oud-leidersbond KSA klaar voor vijfde Duvelloop

Het wordt stilaan een traditie, de jaarlijks Duvelloop waar massaal wordt aan deelgenomen door groot en klein. Op zondag 30 april vindt de vijfde editie plaats op een verkeersvrij parcours in de omgeving van het sportcentrum de Mandelmeersen. Bij de vorige editie werd door de organisatoren(oud-leidersbond KSA) al de kaap van 400 deelnemers bereikt. “Indien de weerman de organisatoren gunstig gezind is kan het aantal deelnemers een pak boven de 500 liggen”, meent mede-organisator Peter Vanlaecke .

Parkgebied

De Duvelloop op zondag 20 april start al om 10.30 uur op een parcours dat blijft afgesloten tot 14.30 uur. Uniek aan de vijfde editie is dat er voor de eerste keer gebruik gemaakt wordt van schitterende parkgebied van de mooie Mandelmeersen. De deelnemers kunnen er rondjes lopen van anderhalve kilometer. Per gelopen of gewandeld rondje ontvangen de deelnemers een jeton die na het lopen kan ingewisseld worden tegen flesjes Duvel. Er kunnen maximaal 5 jetons verzameld worden per persoon voor mini-Duvels en maximaal 10 jetons per persoon voor maxi-Duvels. Er is keuze tussen Duvel of cava maar voor dit laatste zijn 5 jetons nodig. Voor deelnemers onder de 16 jaar wordt frisdrank voorzien i.p.v. Duvel. Voor kleedkamers en douches kan gebruik gemaakt worden van de sporthal de Mandelmeersen. Inschrijven kost 3 euro voor de kidsrun en voor de Duvelloop mini-Duvel 10 euro in voorverkoop en maxi-Duvel 15 euro in voorverkoop. Er kan vooraf ingeschreven worden tot 25 april 2023.

Kleurwedstrijd

Aan de vijfde editie van de Duvelloop is ook een kleurwedstrijd verbonden voor kinderen. De kleurwedstrijd is bestemd voor kinderen van het eerste kleuter tot en met het derde leerjaar. Zij die de ter beschikking gestelde kleurenplaat inkleuren maken kans op een hele mooie prijs. Omstreeks 15 uur worden uit alle ingediende tekeningen drie winnaars geloot die elk een mooie prijs mogen verwachten. (CLY)

Inschrijven en betalen kan op www.duvelloop.be/inschrijven.