Oud Gemeentehuisloop blijft een van de sterkste koersen van Joggingcriterium

Op vrijdag 20 mei heeft in Hulste voor de twaalfde keer de Oud Gemeentehuisloop plaats. De run kadert in het Harelbeeks Joggingcriterium. De elfde run in 2019 klokte af op 238 volwassen deelnemers en 72 jongeren.

De Oud Gemeentehuisloop is een van de sterkste loopkoersen van het Joggingcriterium. “We blijven al die jaren gestaag groeien. We hopen dat het nu na de coronaperiode opnieuw een succes wordt”, aldus het bestuur, dat bestaat uit Xavier Callens, Luc Catry, Kris Deprez, Christ D’haeyere, Peter Mesdag en Chris Vansteenkiste. Zij zijn er alle zes bij van bij het begin.

De loop start traditiegetrouw om 18.30 uur met de jongste deelnemers, drie reeksen voor de jongens en drie voor de meisjes. Zij lopen volgens leeftijd 500 of 1.000 meter. Deelname kost 3 euro. Daarna komen om 20 uur de juniores aan de beurt met een ronde van 2,8 kilometer in de dorpskern. De dames lopen 2 ronden, goed voor 5,3 kilometer. De heren lopen 4 ronden, goed voor 10,3 kilometer.

“Wie recreatief wil lopen kan kiezen uit 1, 2, 3 of 4 ronden. Die deelnemers krijgen een eigen kleur opgespeld. Het kost wel wat werk en mankracht, maar we hebben het er graag voor over”, aldus Luc Catry. Kleedkamers en douches bevinden zich op het voetbalterrein van Hulste Sportief. Inschrijven aan 8 euro kan de dag zelf in Café Oud Gemeentehuis. Het sterkste punt van de Oud Gemeentehuisloop?

Geschenkenpakket

“De eerste drie van elke categorie krijgen een beker en na de wedstrijd zijn er voor alle deelnemers boterhammen met beleg. Elke deelnemer krijgt ook een geschenkenpakket mee. Na de wedstrijd is er ook een tombola met mooie prijzen: onder meer wijn van Wijnen Vanassche.” De wedstrijd wordt in goede banen geleid door seingevers en een tiental medewerkers. Het bestuur hoopt op een mooie opkomst na de voorbije coronaperiode.

“Voor de promotie van de loop heb ik flyers gepost en we hebben op strategische plaatsen borden gezet. Dit alles met grote dank aan het stadsbestuur en de stadsdiensten, de sportraad, het politiekorps, Hulste Sportief en de vele plaatselijke sponsors”, aldus Xavier Callens. “Ook dank aan ons bestuur dat dit voor de twaalfde keer doet. Zonder hen zou ‘onze’ Oud Gemeentehuisloop niet mogelijk zijn”, besluit Peter Mesdag, zaakvoerder van ‘t Oud Gemeentehuis.