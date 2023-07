Organisator Olympic Brugge brengt atleten op BK naar een hoog niveau

In Brugge had zaterdag en zondag in en rond de atletiekpiste Julien Saelens van Sport Vlaanderen voor de eerste keer in West-Vlaanderen het Belgisch kampioenschap atletiek plaats, in alle categorieën. “Voor het ganse team van Olympic Brugge is dit voor ons als organisator een beloning van goed werken. We hadden reeds vele kampioenschappen. Dit toegewezen krijgen is een hele eer en een teken van vertrouwen in je werking”, klinkt voorzitter Frank Verhelst tevreden.

Circa negentig medewerkers die een binding hebben met Olympic Brugge stonden in voor een feilloze organisatie, onder een even goede leiding van voorzitter Frank Verhelst en secretaris Ludo Van De Sande. Spelbreker was echter de regen in buien op zaterdagvoormiddag. Zondag na 16 uur was de regen heviger. “Voor het overige was het geslaagd, met goede prestaties”, analyseert de voorzitter.

“We kregen niets dan positieve reacties van zowel atleten, de toeschouwers als de federatie. Plus we hebben niet verder gewerkt op onze ervaring of op wat we reeds hebben gedaan. Ons draaiboek begon vanaf nul.

Piste

Straks wordt de piste in Sport Vlaanderen vernieuwd. “Met een grote dank aan stad Brugge. Gezien de positieve reacties van onder andere Wilfried Meert, als jarenlang oprichter en organisator van de Memorial, zit er dan misschien wel toekomst in om eventueel naar uitstraling van onze club, de eigen en gewezen atleten, een kampioenschap te organiseren.”

Zoals bijvoorbeeld een EK voor junioren. Al lijkt 2025 misschien iets te vroeg. “Dat idee is in de omgeving van de atletiekwereld in Brugge zeker niet weg”, benadrukt Verhelst die nog een pluim gaf aan atleet Ruben Cornelus van zijn club. De Bruggeling bereikte de finale van de 800 meter en werd knap vijfde na onder andere Aurèle Vandeputte van Houtland AC. “Ruben is een voorbeeld voor vele anderen, van wat je moet doen om jezelf telkens beter te maken”, aldus de voorzitter.

Goede opkomst

De opkomst op het BK was alvast goed, met circa 1.500 bezoekers zowel op zaterdag als zondag. Zij zagen onder meer op zaterdag bij het speerwerpen tweevoudig Olympisch kampioen Nafi Thiam aan het werk. Op zondag liet zij omwille van de weersomstandigheden de finale 110 meter horden links liggen. In vergelijking met bijvoorbeeld het Koning Boudewijnstadion in Brussel, waar traditioneel het BK plaatsheeft, konden de toeschouwers wel van heel dichtbij de prestaties volgen en dus ook een glimp werpen op wie nationaal kampioen werd en een laatste kans kreeg om zich alsnog te kwalificeren voor het WK in Boedapest, van 19 tot 27 augustus.

Bruggeling Philip Milanov greep in aanloop naar dat WK in zijn stad zijn dertiende nationale titel in het discuswerpen (64m14). Verder was er zaterdag nog West-Vlaams succes voor Oostendenaar Michael Obasuyi (O.E.H) op de 110 meter horden (13’57”). De dag nadien werd bijvoorbeeld de tijd op de 100 meter wegens een te felle rugwind niet gehomologeerd. West-Vlaams goud of een nationale titel was er die dag wel voor Alexander Doom (KAV Roeselare) op de 400 meter in 45’83” en Helena Ponette (HC Oostende) op de 400 meter in 52’26”. Bij de atleten met een handicap was er een Belgische titel voor Blankenbergenaar Johannes Balbaert op de 400 en 800 meter, in de categorie IPC 53.

(ACR)