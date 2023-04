Op paasmaandag zilveren editie van de Presto-Loop

In de Houtlandregio is Prestorun al jarenlang het uithangbord voor al wie met zijn gezondheid en conditie is begaan. De Ichtegemse Presto-Loop maakt al 25 jaar deel uit van de prestigieuze competitie. Zo ook dit jaar, want op paasmaandag vieren ze hun zilveren jubileum.

Voorzitter Ronny Pollet is al 25 jaar de spil en bezieler van de Prestorun en Presto-Loop. Hij kijkt dan ook al reikhalzend uit naar paasmaandag. “Elke deelnemer ontvangt een naturaprijs en maakt kans op een mooie tombolaprijs met tal van elektrotoestellen in de vitrine”, steekt Ronny van wal. “We maken er met het bestuur een erezaak van om de deelnemers in de watten te leggen.”

“Iedere deelnemer krijgt zijn deelnamegeld in natura terug. Alle kinderen die aan de jeugdlopen meedoen, ontvangen een medaille en een verrassingspakket”, vervolgt Ronny. “Daarnaast krijgen de eerste drie per categorie nog een trofee. De deelnemers aan de jogging worden voor hun inspanning beloond met een naturapakket. Hier krijgen de winnaars een trofee.”

Startschot

“Tot slot is er de Presto-Loop, de hoofdwedstrijd, van 10 km. Deelnemers ontvangen voor hun prestatie een goodiebag met daarin een Soria Natural-pakket en een fles Keyte-bier van 75 cl. Bij de heren en dames zijn er vijf categorieën, waarin de eerste drie per categorie een waardebon ontvangen.”

Alle faciliteiten zijn beschikbaar in de sporthal in de Keibergstraat. Het startschot wordt gegeven ter hoogte van de Weidestraat. “De Presto-Loop is de derde wedstrijd van het West-Vlaamse Running Center Loopcriterium. Wie zeven van de tien wedstrijden uitloopt, wordt op 14 oktober uitgenodigd op de prijsuitreiking en ontvangt een waardevolle prijs”, besluit Ronny Pollet.

Inschrijven kan nog de dag zelf: jeugdlopen: 2,50 euro, jogging: 6 euro, Presto-Loop: 10 euro. Jeugdloop 200 m start om 14.30 uur, de 450 m om 14.45 uur, jogging 2,5 of 5 km om 15 uur en de Presto-Loop (10 km) om 16 uur. (Eric Vanhooren)