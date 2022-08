Op 70ste verjaardag loopt Rudi zijn 100ste marathon: “Ik hoop ook Belgisch kampioen te worden”

Rudi Van Bruwaene mag op 1 september zijn 70ste verjaardag vieren. En op die dag loopt hij samen met heel wat atletiekvrienden zijn 100ste marathon. “Maar we doen dat op een gezapig tempo. Het wordt vier uur genieten”, verklapt hij.

Een marathon lopen staat op heel wat ‘bucketlijstjes’, maar 100 marathons afwerken is toch maar weinig mensen gegeven. Het is niettemin al enkele jaren het streefdoel van Rudi Van Bruwaene en net op de dag dat hij 70 jaar wordt, zal de Tieltenaar deze heroïsche kaap ronden. “Weet je, ik slaap er eigenlijk niet meer door. Maar ik mag me niets aantrekken van de organisatie, dat zullen mijn vrienden van AV Molenland doen. Dus moet ik het allemaal wat op me laten afkomen.”

Heb je sportieve genen?

“Mijn vader was een fervent fietser die heel wat ‘brevetten’ haalde, zelf speelde ik lang liefhebbersvoetbal bij enkele caféploegen. Ik fietste ook bij de Eurotrappers. En op mijn 34ste ben ik beginnen lopen. In 1986 ben ik dus gestart, mijn eerste wedstrijd was de allereerste Kerstcorrida in Tielt. Een jaar later liep ik mijn eerste marathon tussen Kortrijk en Brugge, het was 35 graden en ik had net iets meer dan vier uur nodig. In 1996 zou ik mijn strafste prestatie neerzetten, ik liep toen 2 uur 39 minuten over de 42,195 kilometer. Een tijd waar je nu soms mee op het podium zou staan. Er zijn nu meer mensen die lopen, ook meer mensen die zich eens aan een marathon wagen. Maar het competitieve niveau is er mijn inziens toch op achteruit gegaan.”

“Op het BK in Eindhoven heb ik twee hazen om me naar de titel te leiden”

Aan iedere marathon gaat ook een duchtige training vooraf.

“Vroeger liep ik meer dan nu, tot soms 220 kilometer per week. Zo liep ik eens de Vierdaagse van de IJzer en trainde ik nog bij. Het maximum aantal marathons dat ik in een jaar liep was zes, maar meestal waren het er twee of drie. En enkele jaren geleden stelde ik me het doel om minstens 100 marathons af te werken. En nu is het zover. Trainen doe ik nu meestal nog op woensdag op de piste bij Molenland en op zondag gaan we met een groepje vrienden wandelparcours aflopen. Als er ergens een wandeling uitgepijld is, dan lopen wij die. Zoals vorig weekend in Ruiselede waar we 21 kilometer afwerkten. Dat doen we vooral om eens een ander parcours voor de kiezen te krijgen, in Tielt weet ik hier letterlijk elke steen liggen.”

Liep je die marathons allemaal in België of deed je ook het buitenland aan?

“Ik was al twee keer te gast in Eindhoven, ook in Rijsel deed ik mee, de nachtmarathon van Luxemburg staat op mijn erelijstje en ik liep ook twee wijnmarathons.”

Wijnmarathons?

“Eentje in de Médoc en de andere in de Elzas. Op die wijnmarathons krijg je om de 2,5 kilometer een proevertje. Daar doe je gewoon mee voor de fun, niet om een scherpe tijd neer te zetten natuurlijk.”

Op de vooravond van je 70ste verjaardag nog zoveel lopen. Loeren blessures niet om de hoek?

“Dat valt al bij al mee. Ik heb wel twee spillen in de rug. Neurochirurg dr. Bart Regaert voerde de operatie uit, in de hoop me nog aan het lopen te houden. En dat is gelukt. Misschien komt hij donderdag wel een kijkje nemen.”

Donderdag 1 september is het inderdaad zover. Hoe ziet die marathon er uit?

“In totaal hebben we al de toezegging van 17 mensen die met mij zullen meelopen. We werken vier lussen af, je hoeft dus niet de volledige marathon mee te lopen. Je kan ook kiezen voor één lus. Starten doen we aan de atletiekpiste, waar we ook telkens naar terugkeren. Om 10 uur gaat het richting Ryckeghem Kouter. We streven een snelheid van 10 kilometer per uur na, dus zes minuten per kilometer. We hebben tussen de verschillende lussen door telkens wat pauze om eventueel naar het toilet te gaan. Om 11.15 uur gaat het naar Pittem via Pittemberg, om 12.30 uur richting Marialoop en om 13.45 uur richting Poelberg met molen en grot. Die laatste afstand is ook uitgepijld zodat ook wandelaars dit traject kunnen afhaspelen. Tegen 15 uur zijn we terug op de piste, de kantine zal open zijn en er zal voldoende tijd zijn om eens na te praten. Er kan ook gedoucht worden, parkeren doe je het best tussen atletiekpiste en de Ringlaan, er is die dag immers ook markt in Tielt.”

Maar dat is niet je laatste doel?

“Zeker niet. Ik ben ook in volle voorbereiding voor het BK in Eindhoven. Ik haalde eerder al een tweede en derde plaats op het BK, maar nu kom ik in een nieuwe leeftijdsreeks terecht omdat ik de 70 jaar gepasseerd zal zijn. Op 9 oktober in Eindhoven heb ik met Bart Verschaeve en Geert Royaert ook twee hazen die me zullen proberen naar die Belgische titel te loodsen. Ik streef daar naar een tijd van 3 uur 30 minuten. Overal waar ik hier in eigen streek aan de start kom, ben ik de oudste. Ik liep vorige zaterdag in Wingene, de elf kilometer werkte ik af in 50 minuten. Na de marathon op 1 september zal ik ook niet veel tijd hebben om uit te rusten, twee dagen later loop ik de 10 kilometer in Koolskamp. Lopen is mijn lang leven, ik ga door zolang het goed gaat.”