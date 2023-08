Oostendenaars Michael Obasuyi en Helena Ponette primus op BK

Op het BK atletiek in Brugge hebben de Oostendenaars Michael Obasuyi (110 meter horden) en Helena Ponette (400 meter) zich vorige week tot nationaal kampioen gekroond.

Michael Obasuyi (O. E. H) kon een vierde titel op de 110m horden niet mislopen. De 23-jarige Oostendenaar had kort voordien in Madrid zijn beste seizoenprestatie verbeterd naar 13”61, net iets hoger dan zijn persoonlijk record, dat sinds twee jaar op 13”34 staat. De titel was een opsteker nadat hij in mei bij het trainen een polsbreuk had opgelopen. Intussen is de Olympiër weer voluit aan het trainen. Een deelname aan het WK later deze maand in Boedapest is echter niet haalbaar.

“Ik richt nu noodgedwongen mijn pijlen op het olympisch minimum (13”27). Mijn honger is nog niet gestild. Doorgaan is de boodschap. Mijn seizoen is na dit BK dus nog niet af”, aldus Obasuyi, die goud behaalde in 13”57. Met een geldige rugwind was er aan de streep zelfs tijd voor een handkus en een zegegebaar bij zijn nieuwe beste seizoenprestatie.

Michael Obasuyi (110 meter horden) werd in Brugge op het BK voor de vierde keer nationaal kampioen. (foto ACR)

“Ik had op het eind nood aan plezier. Het WK halen is dit jaar onrealistisch. Het BK primeerde en met die titel gaat het opnieuw de goede richting uit. Tegen volgende maand wil ik naar mijn beste niveau toe groeien en mijn record aanvallen.”

Kletsnatte piste

Bij de vrouwen trok Helena Ponette op de 400m met 51”71 – een West-Vlaams record – naar Brugge. Zij haalde met gemak de finale en kroonde zich op zondag tot nationaal kampioen. Naomi Van Den Broeck hield de Oostendse vorig jaar van het goud. Nu waren de rollen omgekeerd. Belgian Cheetah Ponette nam vrij vroeg de leiding en stond die niet meer af. Ze finishte op een kletsnatte piste in 52”26.

Een andere atleet van HCO zorgde knap voor twee medailles. Giebe Algoet behaalde zilver in het hoogspringen met 2m15. Eenzelfde medaille was er in het verspringen, met 7m21. Rani Vincke uit Gistel kwam in Brugge in actie, in het shirt van KAA Gent. Zij moest op de 100m drie leden van Excelsior laten voorgaan en werd vierde. (ACR)