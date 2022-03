Oostendenaar Michael Obasuyi mist nipt WK-finale op 60mH: “Bijzonder zuur, maar heel tevreden met mijn chrono”

Michael Obasuyi heeft op het WK indoor in Belgrado nipt de finale van de 60mH gemist. In zijn halve finale finishte hij als vierde en met zijn chrono van 7.58 kwam hij slechts één honderdste te kort om zich via de beste verliezende tijden te plaatsten voor de finale. “Het is heel jammer om die finale te missen, maar met mijn chrono bewijs ik wel dat ik tegen de wereldtop aanleun”, zegt hij.

Michael Obasuyi heeft zijn debuut op een internationaal indoorkampioenschap zeker niet gemist. De Oostendenaar plaatste zich zondagochtend vrij vlot voor de halve finales door in zijn reeks tweede te worden in 7.66. In die halve finales liep hij een uitstekende race en strandde hij met 7.58 op amper één honderdste van een plaats in de finale.

“Het is natuurlijk heel zuur als je na de wedstrijd op het scherm ziet dat je niet bij de eerste twee bent. In de uren voorafgaand aan de wedstrijd zit je maar met één ding in je hoofd en dat is je plaatsen voor de finale. Dat was ambitieus, maar ik wist dat, als ik onder de 7.60 kon duiken, dat ik er dan heel dicht bij zou zijn. En dat bleek dus.”

Beste wedstrijd

“Dit was mijn beste wedstrijd van het seizoen en dat ik dit op dit kampioenschap kon realiseren, is op zich al een belangrijk gegeven. Zeker met het oog op de toekomst. Aan de andere kant zou het lopen van een WK-finale ook voor mijn ervaring heel positief geweest zijn. In en finale word je al snel eens zesde of vijfde en dan zit je toch wel heel dicht bij de prijzen.”

“Maar goed, als ik de progressie zie die ik de laatste jaren gemaakt heb, dan kan ik alleen maar tevreden zijn. Twee jaar geleden dacht ik nog dat indoor niet echt mijn ding was en nu word ik tiende op het WK, een sterkbezet WK en da’s gewoon mooi”, gaat hij verder.

Met zijn chrono van 7.57 staat Obasuyi nu derde op de nationale ranglijst allertijden en zit hij op vier honderdsten van het Belgisch record. “Eigenlijk ben ik nog nooit echt bezig geweest met het nationaal record. Ik denk wel dat het er ooit wel eens van zal komen, want ik ben nog jong en heb nog vele jaren te goed”, besluit hij.

(GD)