Ook Alexander Doom stuurt zijn kat naar BOIC-stage in Belek

Na Rani Rosius zullen ook onder andere Alexander Doom, Jonathan Sacoor en Dylan Borlée volgende maand niet aanwezig zijn op de BOIC-stage in het Turkse Belek. Dat meldt de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws dinsdagavond. Doom, wereldkampioen indoor en Europees kampioen op de 400 meter, laat verstek gaan omdat zijn persoonlijke coaches Koen Bellemans en Tine Bex niet welkom zijn.

De voorbije dagen waren er open brieven van zowel de atleten als de coaches binnen de Vlaamse atletiek. Ze hekelden de “Nederlandse dictatuur” en stelden het functioneren van topsportcoördinator Rutger Smith en bondscoach 4×400 meter Bram Peters in vraag. Daarnaast kanten ze zich ook tegen het nieuwe beleid van Atletiek Vlaanderen, waarin de topsportwerking in Gent gecentraliseerd zou worden.

Naast Doom ontbreekt met Jonathan Sacoor, Dylan Borlée en Daniel Segers quasi de hele 4x400m-ploeg bij de mannen, bij de vrouwen stuurden al Cynthia Bolingo en Naomi Van Den Broeck hun kat, samen met 4x100m-loopsters Rani Rosius, Delphine Nkansa en Rani Vincke. Imke Vervaet en Liefde Schoemaker staan wel op de deelnemerslijst voor de stage in Belek.

“Alle estafetteteams zijn ontploft”, stelt Jacques Borlée, die anderhalve week geleden het vuur aan de lont stak. “Mijn atleten moeten recupereren van de Spelen, maar in het huidige negatieve klimaat willen we ook niet vertoeven. Ze zijn te ver gegaan. Hoe verwacht je dat we met zulke mensen willen samenwerken?”