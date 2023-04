Olympic Brugge houdt met Julien Saelensmeeting een repetitie voor BK

De atletiekclub Olympic Brugge organiseert eind juli op de atletiekpiste van Sport Vlaanderen in Assebroek het Belgisch kampioenschap atletiek. In aanloop naar dit evenement zitten zij bij OB niet stil en was er zaterdag de traditionele Julien Saelensmeeting, als een sprintcriterium.

Er namen uit diverse uithoeken van Vlaanderen 250 atleten deel. 37 daarvan kwamen uit de organiserende club, voor Flanders AC waren ze met 19.

Uit de Brugse club was er een eerste plaats voor senior Jurre Tournoy in het hoogspringen (1m85), bij de dames liep Julie Zwaenepoel het snelst op de 800 meter (2’42”46). Eva Logghe (800 meter, 2’38”37), Leen Vanhaverbeke (speerwerpen, 23m42) en Annick Geeraert (100 meter, 14”78) zorgden voor winst bij de masters. Bij de scholieren was er dan weer een eerste plaats voor Ruth Bukasa Ntunu (800 meter, 2’24”52) en Blossom Ihedinobi in het polsstokhoogspringen met 2 meter.

FLAC mocht de volgende atleten vieren: Juliette Guillemyn (cadet, 800 meter, 2’29”07), Ellemieke Maenhoudt (cadet, 100 en 200 meter, 13”22 en 26”39), Imran Kabbour (cadet, 800 meter, 2’13”68), Arne Desmyter (cadet, 100 meter, 12”74), Ebert Vermeersch (junior, 800 meter, 2’05”78) en Wout Schier (junior, 100 en 200 meter, 11”62 en 22”68).

MAC Westhoek viel tevens mooi in de prijzen, met een eerste plaats voor master Steven De Bruyne (speerwerpen, 24m88), senior Yoran De Schepper (100 meter, 10”96 en 200 meter, 21”67), junior Pieter Spaey (speerwerpen, 41m83), de scholieren Rowan Mommerency (hoogspringen, 1m82) en Steffi Pylyser (100 meter, 12”95 en 200 meter, 26”37) en cadet Floor Vanbleu (hoogspringen, 1m46),

Bij Houtland AC stonden volgende atleten op het hoogste schavotje: Charlotte Tahon als senior op de 100 meter en de 200 meter in respectievelijk 13”21 en 26”96, Lore Louagie was de snelste junior op die sprintafstanden in 12”84 en 26”33. Elise Depreiter Malysse sprong als junior het verst, 5m26. Voor KAV Roeselare viel de prestatie van cadet Flore Vandenbroucke te noteren, 4m90 in het verspringen. Nel Van Damme, master bij HC Oostende en teamgenoot Ewout Vandorpe als senior zorgden voor winst op de 3000 meter. Voor het Brugse ABAV was er ook nog een eerste stek voor Jesse Lema, als junior op die lange afstand.

Als G-sporter zorgde de aanwezige Peter Genyn voor een nieuw wereldrecord bij de masters op de 100 meter wheelers of in rolstoelsprint. Zijn tijd was 19”64 en deed hiermee beter dan zijn vorige tijd 19”71. Het wereldrecord werd echter niet gehomologeerd wegens een te felle rugwind.

Bij Olympic Brugge kijken ze nu uit naar hun volgende organisatie, voordat het BK eraan komt. In het weekend van 24 en 25 juni is er op zaterdag het Leeuwtjescriterium voor jonge atleten dat de naam Memorial Jente De Keyser kreeg, op zondag volgt de Memorial Mieltje Pauwels, gekoppeld aan het provinciaal kampioenschap steeple.

(ACR/ Foto ACR)