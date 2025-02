Olivia Verbiest is Vlaams kampioen veldlopen

Na haar overwinning op het provinciaal kampioenschap in januari behaalt Olivia Verbiest (13) nu ook goud op het Vlaams kampioenschap veldlopen in Diest. Met haar overwinning tegen zowel eerste- als tweedejaarscadetten sluit Olivia een indrukwekkend veldloopseizoen af. Ondertussen is ze verhuisd van Pittem naar Gent, maar ze blijft aangesloten bij atletiekclub AV Roeselare.

“Het is voor mij de kers op de taart van een topseizoen”, glundert cadette Olivia. “Het VK in Diest is de laatste wedstrijd van de CrossCup. In die reeks nemen de beste tegenstanders van België het tegen elkaar op. Ik boekte in alle wedstrijden knappe resultaten, maar in Diest wilde ik echt eens uithalen. Zeker omdat deze wedstrijd ook meetelt als Vlaams kampioenschap. Ik had me goed voorbereid. In Gent trainde ik in de Blaarmeersen op heuvels en in de Topsporthal op mijn intervallen. Eén keer per week trainde ik met mijn vriendinnen in Roeselare, waarbij ik van trainer Willy Ligneel goede tips kreeg.”

Olivia zakte met grote ambities af naar Diest. “Ik was vroeg aanwezig om het terrein te verkennen. Het was een heel gevarieerd parcours met enkele heuvels, zandstroken en korte bochten. Aan de start stond een grote groep en alle favorieten waren aanwezig. Ik heb lang getwijfeld over hoe ik mijn wedstrijd zou aanpakken. Ik koos ervoor om mijn eigen koers te lopen en trok meteen in de aanval. Al van bij de start liep ik naar de koppositie. Ik besloot een risico te nemen en het tempo hoog te houden. Het was een gok op dit zware parcours, maar halverwege merkte ik dat ik mijn voorsprong telkens wat uitbouwde. Op het einde was het vooral zorgen dat ik mijn tempo aanhield. Dankzij de steun van de toeschouwers kon ik als eerste eindigen.”

Drie keer op podium

Door haar overwinning mocht Olivia drie keer op het podium. “Het eerste podium was de wedstrijdoverwinning. Hier mocht ik als winnaar samen met tweedejaars Marie-Alix Bonassi en Fien Van Hollebeke het volledig West-Vlaamse podium op. Daarna volgde de ceremonie voor het Vlaams kampioenschap meisjes 2011. Ik kreeg een mooie trui waar ik enorm trots op ben. Als laatste was er nog het podium voor het eindklassement van de CrossCup. Door mijn overwinning sprong ik van de vierde naar de tweede plaats en werd ik eindwinnaar van mijn leeftijd.”

Zo sluit Olivia het veldloopseizoen af met een hoogtepunt. “Ik heb me echt gefocust op deze wedstrijd en wilde mijn niveau in stijgende lijn opbouwen. In maart volgen enkele rustige weken. Daarna begin ik met de voorbereiding voor het pisteseizoen.”