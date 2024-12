Nuada Deman (7) is jongste deelnemer 13de Kerstloop

Vrijdagavond vond in Brugge de dertiende editie van de Brugse Kerstloop plaats. Er verschenen op ’t Zand iets meer dan 7.000 deelnemers aan de start. Nuada Deman was met zijn zeven jaar de jongste loper. Hij deed samen met zijn papa mee aan de 10 kilometer en finishte in 1 uur en 4 minuten.

Per deelnemer wordt een euro geschonken aan De Warmste Week. De jonge Nuada was niet aan zijn proefstuk toe. Hij liep in 2023 reeds de vorige editie van de Kerstloop. Hij was toen ingeschreven voor de zes kilometer, maar verkoos in laatste instantie om de tien kilometer te doen. Zijn deelname en ook zijn tijd – want ook toen liep hij de volledige afstand – waren niet officieel.

Papa, mama en zus

Nuada was dit jaar de jongste deelnemer op de tien kilometer en kreeg tijdens zijn knappe prestatie doorheen het Brugse stadscentrum over het hele parcours het gezelschap van zijn papa Glenn Deman. Zijn mama Kimberly Thyssen liep samen met zijn zus Autumn-Willow de zes kilometer. “Ik was een beetje ontgoocheld omdat ik hoopte in mijn leeftijdscategorie onder de twaalf jaar bij de eerste drie te eindigen”, vertelt Nuada. “Ik werd uiteindelijk elfde. Uiteraard kon ik niet concurreren met kinderen van tien of elf jaar.”

De jonge Bruggeling is net als zijn zus en mama lid van atletiekvereniging ABAV. “Ik heb de Kerstloop goed uitgelopen, op mijn eigen tempo. Vermoeid was ik bij de aankomst op ’t Zand niet. Volgend jaar doe ik zeker opnieuw mee”, aldus Nuada die leerling is in de freinetschool De Tandem in Sint-Kruis.

Jean-Claude Van Damme

Hij doet naast lopen en atletiek ook nog aan karate in de club in Brugge en bij Dancelot in Brugge volgt hij ballet en acro.

“Nuada heeft grote doelen en wensen voor zijn leeftijd”, besluit zijn mama. “Hij wil acteur worden en beter doen dan Jean-Claude Van Damme, zijn grote idool. Een doel en wens die hij sinds zijn vijfde levensjaar niet kan loslaten.” (ACR)