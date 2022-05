Nu al meer dan vierduizend lopers voor Dwars door Brugge

Zondag 8 mei is het niet alleen Moederdag, maar traditiegetrouw ook Dwars door Brugge. Na een gedwongen coronapauze vindt dit jaar weer een volwaardige editie van ENGIE Dwars door Brugge plaats. Duizenden deelnemers kiezen in de historische Brugse binnenstad voor een prachtig parcours van 5 of 15 kilometer.

De stadsloop is aan de 41ste editie toe en pakt uit met een prachtig parcours dat ook het Minnewater zal aandoen. Burgemeester Dirk De fauw van Brugge trekt zijn loopschoenen aan en verkent mee al lopend zijn stad.

Burgemeester loopt 15 km

“Dwars door Brugge is en blijft een schitterende loopklassieker”, vertelt hij. “Elk jaar lopen heel wat Bruggelingen en bezoekers het parcours door onze prachtige stad. Ook de sfeer naast het parcours is fantastisch.”

“Duizenden supporters motiveren de lopers richting de eindmeet. Kortom, een topdag voor onze stad. Zelf heb ik de voorbije maanden veel getraind zodat ik zondag de 15 kilometer met succes kan uitlopen”, klinkt de burgemeester.

’s Morgens in plaats van ’s middags

Dit jaar is de start ’s morgens in plaats van ’s middags. “Veranderen is altijd een risico, maar het is Moederdag en we willen de deelnemers de kans geven om ’s middags hun familie te bezoeken. Wie dat wil kan er ook een weekendje Brugge van maken”, vindt Paul Meulebrouck.

Hij is verbonden aan de Brugse atletiekclub Sodibrug maar voor de stadsloop in Brugge aangesteld als parcoursmeester. “De keerzijde van deze medaille is dat er ’s morgens misschien iets minder supporters langs het parcours zullen zijn. We vangen dit op met animatie onderweg.”

Toeristische trekpleisters

ENGIE Dwars door Brugge knoopt dit jaar opnieuw met de traditie aan: een gezellige massaloop met groepsstart en een sfeervolle tocht doorheen het prachtige historische stadscentrum met de gebruikelijke parcours van 5 en 15 km en de Kids Run 1 km voor de jongste sportievelingen.

“Dat we langs mooie plaatsen zoals de Steenstraat, de Markt, de Burg, de molens, de Dijver en de O.L.V.-Kerk passeren, is zeer belangrijk. Toeristische trekpleisters zijn een must in Dwars door Brugge”, aldus Meulebrouck.

Duorun

ENGIE Dwars door Brugge maakt deel uit van de ENGIE Running Tour, de verzameling van de mooiste stadslopen van het land. Een nieuwigheid dit jaar is dat je de 5 km ook per twee kan lopen in de CM-Duorun. Je bent er met een buddyline verbonden met je loopmaatje en toont letterlijk de speciale band met je looppartner.

De start van de 15 km wordt in Brugge om 10.45 uur gegeven op het plein onder de Balkonrotonde. De finish ligt op Domein Ter Groene Poorte in de Spoorwegstraat. De deelnemers aan de 5 km gaan om 10.15 uur van start nabij het Begijnhof in de Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat, ter hoogte van het Minnewater. Net als de lopers van de 15 km finishen ook zij bij Ter Groene Poorte.

Online inschrijven voor ENGIE Dwars door Brugge kan nog tot en met zaterdag 7 mei. Lopers kunnen zich op zondagochtend 8 mei ook nog ter plekke inschrijven in Brugge. (ACR)