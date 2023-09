Nieuwe PR voor Noor Depuydt (KAVR)

Op de Kermismeeting in Roeselare, georganiseerd door FLAC Roeselare, rende de 14-jarige Noor Depuydt van de Koninklijke Atletiek Vrienden Roeselare (KAVR) op de 100 meter bij de kadetten naar een nieuw persoonlijk record van 14”56.

“Ik ben heel blij met mijn nieuwe besttijd van 14”56, want dankzij de sterke concurrentie verbeterde ik mijn PR met 17 honderdsten van een seconde. Ik finishte als derde na Aster Hellebaut van MAC Westhoek en Lieze Lievens van AC Houtland”, aldus de leerlinge humane wetenschappen van de Vrije Middelbare School in Roeselare.

Verspringen

In het verspringen verging het Noor minder goed. “Op de jeugdmeeting in Gent sprong ik mijn PR van 4m09, terwijl ik nu moest tevreden zijn met 3m87. In de finale van de Beker van Vlaanderen deed ik het goed met 23”10 op de 150 meter. Voor deelname aan het BK kon ik helaas de vooropgestelde minima nog niet halen, maar onder begeleiding van de trainers hoop ik in de toekomst mijn conditie op te bouwen zodat ik ook aan het BK mag deelnemen”, vertelt ze nog.

Noor ik nu zes jaar lid van KAVR en doet het erg graag. “We trainen goed en amuseren ons. De atletiekstage in het Bloso-centrum in Herentals is altijd het hoogtepunt van het jaar. Samen trainen en samen plezier beleven. Na een training namen we een douche. Je weet hoe dat gaat. Een bende giechelende meisjes en elkaar wat jennen en met water naar elkaar spatten! We hadden echter niet gezien dat een afvoerputje verstopt zat, waardoor de hele badkamer en de kleedkamer onder water stond!” vertelt Noor over dit voorval.

Scouts

“Naast atletiek heb ik nog een hobby: scouts. Ook een toffe bende, waar ik mij volledig kan uitleven! Mijn studies, mijn sport en mijn vrijetijdsbesteding: mijn dagen zijn weer goed gevuld nu het nieuwe schooljaar van start is gegaan”, besluit Noor, die later graag een job in de sociale sector wil doen. (FD)