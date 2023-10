Jorun Claus uit Ardooie, succesvolle telg uit de bekende atletiekfamilie, heeft het seizoen in schoonheid afgesloten. Ze ging tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen in het hoogspringen over 1 meter 64 en vestigde daarmee niet alleen een persoonlijk record, maar sprong het clubrecord dat al 21 jaar op de tabellen stond aan diggelen. (foto JM)