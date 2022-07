Nieuw persoonlijk record voor Dylan Monserez op Guldensporenmeeting

Ook Dylan Monserez (25), aangesloten bij Kortrijk Sport Atletiek, was aanwezig op de 25ste editie van de Guldensporenmeeting, een meeting van wereldniveau. Hij liep een nieuw persoonlijk record van 48.53 op de 400m.

Vorig jaar in oktober blonk Dylan uit op het West-Vlaams kampioenschap, hij pakte drie keer goud en wist op de 400m horden en op de 200m bijzonder knappe persoonlijke records te noteren. Dylan ziet zichzelf als ‘subtop in België’, met een tweede plaats op het Vlaamse kampioenschap 400m horden en een derde plaats op de 200m.

“Het is niet per se mijn ambitie om dit voltijds te doen. Ik moet ook realistisch zijn, om dat te kunnen moet je echt tot de top behoren. Naar sponsors toe is het niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld voetbal. We hebben wel sponsors, maar dan moet je eruit springen. Het is moeilijk om er echt van te leven. Mijn ambitie is zo snel mogelijk lopen. Ik doe het voor de sport, niet zozeer de naam. Zolang ik blijf stappen vooruit zetten, ben ik heel tevreden”, zegt Dylan.

Fijn gevoel

Na verschillende hobby’s te hebben uitgeprobeerd, kwam Dylan als kind uiteindelijk uit bij atletiek. Naar eigen zeggen had hij in het begin niet veel aanleg, maar door regelmatig te trainen en de trainingen stelselmatig op te voeren, werd hij beter en beter. Om dit niveau te behouden, traint hij vijf keer per week, en daar zitten wedstrijden niet ingerekend.

“Dus eigenlijk loop ik vijf of zes keer per week. Dat is veel, dat is zwaar, maar ik doe het graag. Het voelt niet als werken naar een prestatie toe. Er zijn natuurlijk uitzonderlijke dagen waarop je er minder zin in hebt, bijvoorbeeld bij slecht weer, maar over het algemeen train ik heel graag. Het is uiteraard een fijn gevoel als je dit dan vertaald ziet in je wedstrijden en een betere tijd kan zetten.”

Mooie infrastructuur

Volgens Dylan is atletiek de ideale sport om andere disciplines te ontdekken. Het is een goede manier om kennis te maken met lopen, springen en werpen, maar ook om je lichaam te leren kennen en je sterke en zwakke punten. “Je kan zo ontdekken waar je goed bent. Als je bijvoorbeeld uitblinkt in hoogspringen, betekent dat dat je sprongkracht hebt. Als jeugdig atleet kan je dan bijvoorbeeld ook eens basket proberen. Hier in Kortrijk hebben we een mooie infrastructuur om aan atletiek te doen. Iedereen is er welkom om het eens uit te proberen.”