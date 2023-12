“Niet echt in de vorm die ik wens”: Charlotte Van Laethem aan de start van het EK veldlopen

Veertig Belgen zullen zondag 10 december ons land vertegenwoordigen op het EK veldlopen in Brussel. Een van hen is Charlotte Van Laethem van Hermes Club Oostende. Zij komt aan de start bij de beloften na voor haar toch wel een drukke tijd met onder andere een stageperiode voor school.

Charlotte Van Laethem combineerde in het verleden het lopen met skeeleren bij de Zwaantjes Roller Club (ZRC) in haar woonplaats Zandvoorde. Tijdens de coronaperiode geraakte het lopen echter wat op de achtergrond toen Stijn Fincioen (Olympic Brugge en West-Vlaamse Alliantie) haar als coach opnieuw de nodige motivatie gaf. En in goed een jaar ging het vlug voor Charlotte. Ze zette haar zinnen vooral op de langere afstanden: 1.500, 3.000 en 5.000 meter. Op die laatste pisteafstand werd ze onder andere negende op het BK in Brugge, nadat ze een maand ervoor op haar 21ste verjaardag de halve marathon tijdens de Nacht van Torhout won.

Onzeker

Na het zomerseizoen bereidde de atlete zich dan voor op de cross en kon ze met het maximaal puntenaantal na winst met een cluboverschrijdend ploegje tijdens de voorgaande Relays in Berlare naar de lange cross van de Roeselaarse CrossCup-manche. “Daar verscheen ik echter niet aan de start”, vertelt Charlotte. “Mijn bloedwaarden waren niet goed. Zelf voelde ik er weinig hinder van, maar ik wist niet in hoever dit effect zou hebben tijdens de inspanningen. Daarna kon ik dan ook niet meteen de draad weer oppikken. Ernstig was het niet maar ik geraakte toch wat onzeker richting het BK. Uiteindelijk kon ik de week ervoor wel voldoende trainen.”

Brons

Het Belgische kampioenschap in Hulshout gold als selectiewedstrijd voor het Europees kampioenschap van komende zondag 10 december in Brussel. Op een aartsmoeilijk parcours in Hulshout ging de winst op de lange cross bij de beloften dames naar provinciegenoot Julie Voet. Charlotte was in die leeftijdscategorie goed voor brons en met haar stek bij de eerste zes zeker van deelname aan het EK.

“Het was overigens mijn eerste cross op die afstand. Ik had nog niet eerder negen kilometer gedaan. En de druk was wat weggevallen omdat ik twee weken ervoor nog geen zekerheid had dat ik zou starten. Zelfs toen ik mij voor het BK inschreef, was het nog niet duidelijk of ik kon meedoen. Uiteindelijk was ik tijdens de cross zelf wel bezig met welke positie ik liep. Maar invloed op mijn prestatie had dit zeker niet.”

Hoogtepunt

Het EK veldlopen heeft plaats in het Park van Laken in Brussel. Zondag strijdt de Europese top onder de bollen van het Atomium voor de medailles. Het belooft het hoogtepunt te worden van het veldloopseizoen in ons land. In aanloop naar dat EK was Charlotte de twee weken na het BK bezig met de voorbereiding. Die verliep alvast goed tijdens een meeting in Brugge waar ze zowel de korte als de lange cross op haar naam zette. “Er was weinig concurrentie, maar het waren wel twee goede trainingswedstrijden, midden in voor mij toch wel een drukke periode. Ik liep toen stage voor school. Veel tijd en energie had ik niet, zeker na een lange werkdag.” Charlotte studeert kine in Leuven. Haar stage was in Pellenherg, het revalidatiecentrum van het UZ Leuven. “Het was iedere ochtend een half uur met de fiets en na mijn dagtaak dan in het donker met de fiets terug naar Leuven. Om dan nog eens te vertrekken voor een nieuwe looptraining. Veel meer zat er niet in.”

In eigen land

Vorig weekend liep de stage ten einde en stond er geen wedstrijd op het programma voor Charlotte. “We hebben nog even doorgetraind om dan de rest van deze week af te bouwen, om in Brussel uitgerust aan de start te komen.”

Een EK in eigen land is mooi. Ook voor de familie? “Die zal er wel bij zijn. De voorbereiding naar het BK en EK had ik liever anders gezien. Ik zit niet echt in de vorm die ik wens, maar dit kan voor mezelf een motivatie zijn om die er zondag wel uit te halen. Ik kan dan tevreden zijn. Welke plaats ik ermee haal is mij onbekend, want ook de tegenstand ken ik niet”, besluit ze. (ACR)