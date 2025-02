Niels Kinget kroont zich tot winnaar in Hyrox-wedstrijd

Niels Kinget werd onlangs in het Nederlandse Maastricht in zijn leeftijdscategorie tot 24 jaar winnaar in een Hyrox-wedstrijd. Die race tegen de tijd bestond uit acht kilometer hardlopen met om de kilometer een bepaalde kracht- of conditieoefening.

Na de lancering in Duitsland in 2017 ontwikkelde Hyrox zich tot de snelst groeiende fitnesssport ter wereld. Elke meeslepende, opwindende race wordt in een grote overdekte hal gehouden. Zo ook in Maastricht waar Niels Kinget (20) uit Sint-Andries beste werd in de open divisie. In zijn leeftijdscategorie won hij op 208 deelnemers en finishte als elfde onder de 1.750 mannen die meededen. “Er is ook een pro-divisie waar de gewichten tot zelfs vijftig procent zwaarder zijn”, weet hij.

De oefeningen die Niels om de kilometer moest doen waren bijvoorbeeld lunges, wall balls of burpees. “Het is vooral basic, de ideale challenge om je algemene fitheid te testen. Zowel op het vlak van uithouding als kracht. Velen vergelijken het met Crossfit, al vind ik dit nog net iets technischer en moeilijker om aan te leren, waardoor het misschien iets minder toegankelijk is. Hyrox kan iedereen, met de nodige training. Wedstrijdgericht kan je er telkens beter in worden.”

Parijs en Berlijn

Niels is als trainer actief bij Coachedby Club die over heel Vlaanderen mensen aan de hand van voeding en krachttraining conditie geeft. Daarnaast is hij fitnesstrainer in Fitters Gym in Brugge en Nova Gym in Oostkamp. “Ik heb mijn studies bedrijfsmanagement gestopt omdat ik in die begeleiding en sport mijn gading vond. Ik hoop dat Hyrox nog voort kan groeien.” Niels’ tijd in Maastricht was 1:00:28. Bedoeling is om zijn volgende race in Mechelen in april binnen het uur te doen.

“Daarna volgen nog Parijs en Berlijn. Met mijn prestatie ben ik misschien ook wel geselecteerd voor het wereldkampioenschap in juni in Chicago. Die ervaring wil ik alvast niet missen”, besluit Niels. (ACR)