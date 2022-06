Niels Depont (KAVR) is tevreden over zijn eerste seizoen op de pistemeetings: “Een podiumplek? Dat was voor corona ondenkbaar”

Door de coronapandemie ontdekten veel mensen de liefde voor het sporten in de natuur. Zo verging het ook de 15-jarige Niels Depont uit Ardooie, die zich vervolgens aansloot bij KAVR. “Ik ben tevreden over mijn eerste resultaten op de pistemeetings.”

“Tijdens de lockdowns kregen wij op school (IHK in Ardooie) op maandag taken voor elk vak doorgestuurd”, aldus Niels. “Die taken moesten binnen zijn tegen de vrijdag. Ik werkte dan in het begin van de week veel en snel, zodat ik veel kon sporten en vrije tijd had. Samen met mijn papa trok ik er vaak op uit met de moutainbike. Mijn jongere broer Brik wist mij ook te overtuigen om eens mee te gaan naar de jeugdtrainingen van KAVR. De club deed veel inspanningen om zo vlug mogelijk en veilig de jeugdtrainingen op het stadion te organiseren. Meteen was ik gewonnen voor die sport in buitenlucht.”

Voorbeeldfiguur

“Door het lopen en mountainbiken te combineren voelde ik mijn conditie verbeteren. Ik deed ook lange duurlopen met mijn papa, waardoor ik veel gemakkelijker ging lopen. Toen de eerste jeugdwedstrijden werden georganiseerd wou ik wel eens weten wat mijn mogelijkheden waren. Mijn eerste wedstrijd was de CrossCup in Roeselare en ik deed het niet onaardig in de modder, met een 20ste plek bij de cadetten. De trainers moedigden mij aan om deel te nemen aan het PK. Daar eindigde ik als vierde. Daar was ik enorm blij mee. Daarna werd ik ook nog derde in de cross in Veurne en tweede in Poperinge. Ik heb de voorbije winter dus de smaak van het veldlopen echt te pakken gekregen. Ik droom ervan om door te groeien en bij de toppers te behoren. Ik zou het leuk vinden als ik een idool en een voorbeeld voor jonge kinderen zou kunnen zijn”, aldus de leerling van het derde jaar Economische Wetenschappen.

“Ik ben heel tevreden over mijn eerste resultaten op de pistemeetings. Op 23 april op het West-Vlaams kampioenschap werd ik vijfde met een tijd van 2’17”28 op de 800 meter. Op de interclub Beker van Vlaanderen in Bornem eindigde ik als tweede in 4’44”86 op de 1.500 meter. Op de Memorial Leon Buyle in Oordegem begin juni verbeterde ik mijn PR tot 4’40”47 op dezelfde afstand.”

“En weet je, ik heb al mijn wedstrijden gelopen met opvallend lange kousen. Dat is zo een beetje mijn handelsmerk. Het zou leuk zijn als ik daarvoor een sponsor zou weten te vinden”, knipoogt Niels Depont. (FD)