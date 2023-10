Nel Vandamme (HCO) wint BK marathon in categorie +45

Nel Van Damme (Hermes Club Oostende) nam onlangs deel aan het BK marathon in Eindhoven en greep er nadat ze eerder de Belgische marathontitel bij de masters in +40 behaalde nu ook het goud in haar eerste jaar in +45.

Nel Van Damme (Hermes Club Oostende) heeft, in haar eerste jaar als +45, in die categorie goud behaald op het BK marathon in Eindhoven. Eerder werd ze al nationaal kampioen in de categorie +40.

Nel Van Damme startte in Eindhoven met de ambitie om in haar leeftijdscategorie op het podium te eindigen, onder de drie uur. “Vorig jaar is mij dat gelukt. Deze keer niet. Ik was wat verkouden en eindigde in 3 u. 02’. Ik had niet gedacht dat dat snel genoeg zou zijn om te winnen. Uiteindelijk bleek van wel, zelfs met een mooie voorsprong.”

Nel (45) werkt als verpleegster voor Opgroeien in haar woonplaats Oostende. Haar man Michel Wynsberghe is al jaren bezig met atletiek en traint bij HCO zo’n vijftig afstandslopers. “Ik was zelf zeer sportief, met onder andere surfen, tennissen en vooral tussen mijn 27ste en 34ste op de mountainbike bij de Beachbikers, maar niet zozeer met atletiek”, zegt Nel. “Zo’n vijftien jaar geleden ben ik door Michel vrij intensief met lopen begonnen.”

In de aanloop naar het BK marathon paste ze haar trainingen wat aan. Het was de voorbije zomer meer op volume, met de laatste weken toch tegen de 110 kilometer per week.

Eén per jaar

“We trainen met een groep in de club. Dat is supertof. Met de bedoeling van de meesten om het elk jaar beter te doen. Aan het BK marathon hebben we met dertien clubleden deelgenomen”, zegt Nel. “Die lange afstanden liggen mij wel. Al loop ik maar één marathon per jaar. Je moet er veel voor doen en met een gezin met twee kinderen is dat niet combineerbaar. ‘s Winters doe ik dan ook aan veldlopen. Crossen van zo’n zes kilometer in competitieverband. Na wat rust kiezen we nu voor meer snelheidswerk en looptechniek. Welke cross ik zal doen, is nog niet beslist.”

Bij HC Oostende waren er op het BK drie atleten met een medaille. Maité Maes werd ondanks een virale infectie knap tweede in de +40, in 3 u. 06’. Peter Pollentier finishte als derde in de +55, in 2 u. 53’. (ACR)