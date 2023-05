Negende editie van Grensloop is opnieuw een sportief succes

De Negende Grensloop in Menen was vrijdagavond een sportieve voltreffer met verschillende gezichten. Tijdens de kidslopen eiste de zon steeds meer een hoofdrol op. De 5 km-lopers liepen in de plensende regen, de 10 km-loop hield het opnieuw droog.

Ruim 1.000 sportievelingen kwamen op deze stratenloop doorheen Menen af. Terwijl er in de kop van de wedstrijden stevig gestreden werd om de sportieve eer, speelden verderop in het pak andere motieven. Daar primeerden het plezier om samen met vrienden of collega’s door het stadscentrum te lopen en de genoegdoening om de eindmeet te halen onder de aanmoedigingen van het publiek.

194 kinderen kwamen aan de start van de verschillende kidslopen. Basisschool Sint-Joris vaardigde de meeste leerlingen af en mocht zo de wisselbeker voor de sportiefste school in ontvangst nemen. Het weer werd kidsloop na kidsloop steeds zonniger en de Grote Markt liep vol. Maar bij de start van de 5 km pakten dreigende wolken zich samen boven het stadscentrum. Die wedstrijd verliep dan ook bijna volledig in de regen. Een gevolg van de kletsnatte straten was dat de niet verplichte passage doorheen de sfeervolle ColorZone in de Oude Leielaan definitief dichtging wegens slipgevaar.

Erehaag

Luca Lebrun schreef de 5 km-loop bij de heren op zijn naam, terwijl Elien Vandepoele zich de snelste toonde bij de dames. Racing Lauwe kwam dan weer als het snelste team over de meet. De brandweermannen van de brandweerpost Menen liepen de wedstrijd uit in brandweerpak met een 15 kg zware ademluchtfles en kregen daarvoor terecht een erehaag van het publiek.

De 10 km-loop bij de heren werd met ruime voorsprong gewonnen door Thomas Deleu (FR). Ereburger van Menen en Grenslooppeter Frederik Van Lierde liep naar een verdienstelijke 8ste plaats. Ilke Deleu pakte de eerste plaats bij de dames. De Prikkende PCM’ers haspelden als snelste team de wedstrijd af. Het rad van fortuin duidde het Team Colruyt aan als sportiefste organisatie.