Nacht van Vlaanderen mikt weer op 6.000 deelnemers

De 42ste Nacht van Vlaanderen op vrijdag 16 en zaterdag 17 juni in Torhout wordt de eerste editie met Stijn Fincioen als nieuwe wedstrijdleider hardlopen. De atleet volgt in die functie de afscheidnemende André Mingneau op, die gedurende 17 edities zijn stempel op de loopwedstrijden heeft gedrukt.

“We zijn André heel dankbaar voor alle inzet die hij jarenlang getoond heeft”, zegt Nacht-voorzitter Dirk Verduyn. “Tegelijk zijn we Stijn erkentelijk omdat hij bereid is om de ervaren André op te volgen. Stijn beseft dat hij grote schoenen te vullen heeft.”

Vooraf inschrijven voor een aantal afstanden

De Nacht mikt, lopers en wandelaars samen, weer op minstens 6.000 deelnemers. In het lopen zijn er op vrijdag de 5 km Start to Run (om 19 uur), de 10 km Run Tom Compernolle (om 20.15 uur) en de halve en volledige marathon (beide om 20 uur). In het wandelen is er keuze tussen afstanden van 10, 21, 42 en 100 km. En op zaterdag heeft de 26ste Batjestocht plaats met trajecten van 7, 11, 14, 20 en 25 km. Heel bijzonder wordt de 10 km-loop, want op 16 juni is het dag op dag precies 15 jaar geleden dat topatleet Tom Compernolle in een verkeersongeval om het leven gekomen is.

“Precies 15 jaar na zijn overlijden zullen we Tom Compernolle postuum eren”

“Sindsdien is de 10 km naar hem genoemd”, aldus Stijn Fincioen. “Tom was een persoonlijke vriend en trainingsmaat en bijgevolg zal die 15de verjaardag van zijn overlijden me naar de keel grijpen. We zullen hem postuum extra eer bewijzen, samen met zijn familie en vrienden, maar hoe we dat precies zullen doen, ligt nog niet vast.”

Voor deelname aan de marathon, de halve marathon en de wandeltochten van 42 en 100 km kan er enkel op voorhand ingeschreven worden. Dat is mogelijk tot en met 31 mei. Voor de andere afstanden kunnen er wél nog daginschrijvingen gebeuren.

Muziekoptredens op de Torhoutse Markt

De wedstrijden starten in de Industrielaan en voor het eerst finishen alle looptrajecten in de Karel de Goedelaan ter hoogte van de zijkant van het stadskantoor. Vorig jaar was dat al het geval voor de halve marathon en de marathon. Het parcours van de twee laatstgenoemde wedstrijden zet opnieuw koers richting Veldegem met een sfeervolle passage in het centrum van die gemeente. Voor de marathonlopers volgen na de eerste toer van 21,1 km nog twee Torhoutse lussen van telkens een dikke 10 km.

De 5 en 10 km-lopers blijven op Torhouts grondgebied. Er is een passage op de vernieuwde Markt voorzien, waar in de loop van de avond muziekoptredens plaatsvinden door de Retro Fun Coverband, Dries en de Belgen en als top of the bill dj Pat Krimson.

Steun voor vzw Boven de Wolken

De Nacht houdt eraan om met een deel van de opbrengst het goede doel te steunen. Dit jaar is dat de vzw Boven de Wolken, die gratis professionele foto’s aanbiedt aan ouders van wie hun baby overleden is, de zogenoemde sterrenkindjes. Vorig jaar ging de geschonken steun naar de vzw Parkili die zich inzet voor het welzijn van patiënten die aan de ziekte van Parkinson lijden.

“Elk jaar is het een uitdaging om de grote massa tot deelname te motiveren, ons budget rond te krijgen en genoeg medewerkers aan te trekken”, aldus Dirk Verduyn. “Maar het blijft lukken.”