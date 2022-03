Na vijftig jaar valt in Poelkapelle het doek over AC Guynemer

Op zondag 3 april valt het doek over 50 jaar AC Guynemer in Poelkapelle. In 1971 werden de eerste veldlopen gehouden in de weiden achter de boerderij van Paul Pauwelyn. Daaruit volgde ook het eerste wandel- en loopseizoen. Maar een gebrek aan vrijwilligers doet de club nu de das om.

“In de topjaren kende de club meer dan 200 leden, voornamelijk wandelaars”, vertelt voorzitter Ignace Gruwier. “De fakkel werd verschillende jaren na elkaar succesvol aan verschillende besturen doorgegeven. In de jaren 2000 groeide de club verder, maar verlegden de segmenten zich meer op het lopen. Zo liepen er meer dan 20 atleten mee in LaKoSta, de halve marathon tussen Kortemark en Langemark via Staden. De club groeide nog verder met steeds meer competitielopers. Het wandel- en loopseizoen werd elk jaar afgesloten met een hutsepotsouper en later een atletiekfeest met frietjes en beenham. Er werden zelfs een Miss en Mister Guynemer verkozen en de verdienstelijke leden werden telkens in de bloemetjes gezet. Elk jaar werd daar reikhalzend naar uitgekeken door de leden van de club.”

Te weinig jonge mensen willen zich belangeloos inzetten voor de maatschappij Ignace Gruwier

Sinds 2011 maakte de Poelkapelse stratenloop Guynemerloop ook deel uit van het Bakelandtloopcriterium, dat de wedstrijden in de vijf deelgemeenten bundelt. “Maar het coronavirus zorgde voor flinke klappen voor de atletiekwereld”, zucht Ignace. “Alle wedstrijden moesten de voorbije twee jaar geschrapt worden en het doek viel ook over het Bakelandtloopcriterium.”

Geen opvolging

Het bestuur van Atletiekclub Guynemer besliste om toch nog het wandelseizoen 2021-2022 op te starten en af te ronden, maar de Guynemerloop niet meer te organiseren. “Vooral door een gebrek aan vrijwilligers en opvolgers. Zo valt ook het doek over onze club. Het nieuwe seizoen 2022-2023 zal in oktober niet meer van start gaan. Er komen te weinig jonge mensen in het verenigings- en vrijwilligersleven die zich belangeloos willen inzetten voor de maatschappij, wat we natuurlijk betreuren. En zo is er geen opvolging meer en stopt de club zijn activiteiten.”

“We laten de vzw voorlopig nog bestaan, mochten er toch plots kandidaten opduiken om de fakkel over te nemen van ons bestuur. Als er geen opvolging opdaagt, dan zullen de resterende centen van onze vereniging geschonken worden aan het goede doel. Maar eerst wachten we dus nog af”, besluit Ignace Gruwier, die zich jarenlang uitsloofde voor de atletiek.