Na twee jaar eindelijk weer Saladekermisloop in Egem: “Motivatie is enorm groot”

Na twee jaar van afgelasting mag het Egemse Atletiekcomité op zaterdag 25 juni eindelijk voor de 25ste maal de Saladekermisloop organiseren. Hoewel het steeds minder evident wordt om een dergelijke organisatie op poten te zetten, blijft de club gemotiveerd doordoen.

“Ik wil eerst benadrukken dat we heel blij zijn dat we de 25ste editie van onze wedstrijd mogen organiseren”, steekt voorzitter Thierry Ryckeboer van wal. “Het is eigenlijk de 24ste editie die effectief doorgaat. Vorig jaar was alles georganiseerd, maar hebben we helaas in laatste instantie nog moeten afgelasten. Het is zeker niet evident om dit te blijven doen en ik moet toegeven dat we ook even getwijfeld hebben. De motivatie bij ons team was echter zo groot dat we toch beslist hebben er vol voor te gaan.”

Andere uitdagingen

“Het is inderdaad een steeds grotere uitdaging om een dergelijke wedstrijd te organiseren”, gaat Daniël Van Hessche verder. “Een eerste reden is dat binnen het regelmatigheidscriterium Running Center Criterium van het Houtland, waar onze wedstrijd deel van uitmaakt, een aantal manches afgehaakt hebben. Daar waar er vroeger 12 organisaties waren, zijn dit er nu maar tien meer, waardoor de kosten om te organiseren ook hoger worden.”

“Het is ook duidelijk dat de dynamiek om deel nemen aan een criterium van stratenlopen veranderd is ten opzichte van 25 jaar geleden. We blijven hopen dat de vijver om deelnemers te vinden groot genoeg blijft, zodat het criterium kan blijven doorgaan. Zonder het overkoepelende criterium heeft onze organisatie helaas geen bestaansmogelijkheden.”

“We merken dat jongeren nu anders naar duursport kijken”

“We merken ook dat de manier waarop jongeren naar duursport kijken veranderd is. Ze zijn bereid om geld uit te geven en langere afstanden af te leggen om speciale vormen van sport te ontdekken. Denken we maar aan de vele mud runs of viking obstacle runs die overal plaatsvinden. We moeten de concurrentie aangaan met deze organisaties, wat niet vanzelfsprekend is.”

“Wat onze organisatie betreft, behouden we ons aan ons bekende stramien. De spits wordt ook nu om 16 uur afgebeten door de kleutertjes en de lagereschoolkinderen. Voor alle kleuters is een medaille en een drankje voorzien. Voor de leerlingen van de lagere school zijn er medailles voor de eerste drie jongens en meisjes van elke reeks en iedereen ontvangt nog een verrassing.”

Prestatieloop

Na de jeugd starten om 16.30 uur de recreatieve lopers voor 3,3 kilometer. Voor elke deelnemer is de traditionele salade of fles wijn voorzien. Inschrijven en afhalen van de wedstrijdnummers kan in Het Buurthuis. Vertrek is aan CC Het buurthuis in de Marelstraat.

“De namiddag wordt ook ditmaal om 17 uur afgesloten door de geoefende lopers met de prestatieloop. Zowel de dames, heren, juniores, seniores als de masters lopen 9,9 km. Er zijn geldprijzen voorzien per categorie en een afzonderlijke prijs voor de eerste Pittemnaar per categorie. Wanneer het wedstrijdrecord verbroken wordt, zal de geldprijs verdubbeld worden. Er is bevoorrading en je kan douchen in de sporthal.” (Jan Goossens)