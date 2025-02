Na coachwissel nu ook managerswissel: Alexander Doom trekt naar management Femke Bol

Alexander Doom verandert van manager. De Europese kampioen op de 400 meter verlaat de Belgische Lina Simons voor de Nederlandse Caroline Feith, zo heeft hij dinsdag aan Belga laten weten.

In september voerde Doom al een verrassende trainerswissel door. Na een jaar waarin hij wereldkampioen indoor en Europees kampioen outdoor werd, stopte hij de samenwerking met coach Philip Gilson. De Belgian Tornado traint nu onder een jong duo: Tine Bex en Koen Bellemans.

Nu volgt ook een managerswissel voor Doom, die op financieel vlak niet meer tevreden was onder Lina Simons. Hij trekt nu naar de Nederlandse Caroline Feith, die onder meer haar landgenote Femke Bol en de Jamaicaan Yohan Blake in haar portefeuille heeft zitten. Ook bij de trainerswissel van de Roeselarenaar in september speelden financiële motieven al een belangrijke rol.