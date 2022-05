Movement Running Criterium: Iedereen prijs in Sint-Andreas

Op de campus van het Sint-Andreaslyceum werd vrijdagavond het tweede event van het Movement Running Criterium georganiseerd, door de vzw Movement in samenwerking met de school, Budo Karate en Ostend Pirates voor de gratis sportinitiatie. Na de jeugdloop stond er ook een wedstrijdloop op het programma. Er was een ruime belangstelling voor de prestaties van de jeugd en van de 132 lopers.

De jeugd liep onder luid applaus 700 of 1.400 meter en werd beloond met een drinkbus en een ijsje. De deelnemers aan de wedstrijdloop konden kiezen tussen de korte afstand, 6,6 km of de lange afstand, 9,9 km. Er was geen podium na afloop. Uiteraard waren er wel punten te verdienen voor het klassement van het criterium, dat bestaat uit acht events. Elke deelnemer kreeg een goodiebag en er werden nog eens 15 extra prijzen verloot.

Op de korte afstand ging de zege bij de dames naar Cindy Vanlerberghe uit Blankenberge.. Ze won voor Sequaia Vanfrachem (Middelkerke) en Daphné Geselle uit Oostende. Bij de heren was mountainbiker Ewout Vandorpe uit Oostende de snelste.

Op de grote afstand was er een boeiende strijd voor de zege. Ieperling Frederic Decoster was de snelste voor Nicolai Allegaert, de winnaar van het eerste event in Mariakerke, en Steven Geryl. Bij de dames was Hermes-atlete Eva Jonckheere uit Oostende de snelste voor Sophie Musschoot (Oostende).

Het derde event van het Movement Running Criterium, normaal op 3 juni in GO! Ter Zee, wordt verplaatst naar een nog te bepalen datum. Op 10 juli volgt de Movement Raversyde Trail.