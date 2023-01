Molenlander Tiago Dekie uit Egem pakt Vlaams zilver op de 400 meter: “Voetbaltrainingen geven me een brede basis”

Op zondag 22 januari werd in de Gentse Topsporthal het Kampioenschap van Vlaanderen indoor voor cadetten en scholieren georganiseerd. Nadat hij zich twee weken eerder al tot West-Vlaamse kampioen op de 400m had gekroond, sprintte Tiago Dekie (14) deze keer op dat zelfde nummer naar Vlaams zilver. Met een chrono van 53.74 liep hij een dik persoonlijk record en een nieuw clubrecord.

“Op het provinciaal kampioenschap had ik een tijd gelopen van 54.93 en daarmee was ik op papier de favoriet voor de Vlaamse titel. Ik wist echter dat het niet gemakkelijk ging worden, want ik had twee heel sterke concurrenten.” Tiago nam een snelle start vanuit baan vijf en kwam na 150m als eerste naar binnen. “Dat was vooraf ook het plan”, gaat hij verder. “Ik hoopte van zolang mogelijk op kop te lopen zodat de anderen in de bochten extra inspanningen zouden moeten leveren om me voorbij te gaan. Uiteindelijk bleek de Oost-Vlaming Flavio Van Loo te sterk voor mij en finishte ik als tweede.”

Clubrecord

Met een chrono van 53.74 verpulverde hij niet alleen zijn eigen persoonlijk record, maar brak hij ook het 12 jaar oude clubrecord van AV Molenland. “Ik was eigenlijk niet zoveel bezig met mijn tijd. Ik wou vooral winnen, maar uiteraard is dit een heel mooie chrono. Dit is tot nu toe zeker mijn mooiste en beste prestatie. Het is heel speciaal om op het podium te staan van een Vlaams kampioenschap en eerlijk gezegd besef ik de waarde van mijn prestatie nog niet helemaal.”

Spits bij KM Torhout

Wat de prestatie van Tiago nog indrukwekkender maakt, is dat hij de dag voor het kampioenschap nog een volledige voetbalmatch in de benen had. “Ik ben spits bij de interprovinciale U15 van KM Torhout en ik probeer dat te combineren met atletiek. Ik doe drie voetbaltrainingen per week en eigenlijk doe ik zelden of nooit atletiektrainingen. De combinatie is niet evident, maar voorlopig lukt dat nog wel.”

Een week voor het Vlaams kampioenschap, werd Tiago ook nog tweede op het West-Vlaams kampioenschap veldlopen. Dat bewijst de veelzijdigheid van de Molenlander. “Ik denk dat ik gewoon een heel brede basis heb vanuit de voetbaltrainingen. Daardoor kan ik ook in het veld nog goed mee. Maar ik weet dat ik sowieso meer aanleg heb voor de langere sprint.”

Op 4 maart loopt de Egemnaar in principe nog het Belgisch kampioenschap in Louvain-la-Neuve en ook daar hoopt hij op een podiumplaats. “Ik ga gewoon mijn best doen en dan zien we wel wat het wordt. Misschien kan ik nog iets van mijn PR afknijpen”, besluit hij.