Misha Declerck wint allerlaatste Torhoutse Bosloop

Met om en bij de 240 lopers aan de start is de 23ste Torhoutse Bosloop in en om Wijnendale een succes geworden. Misha Declerck won de hoofdrace van twee ronden, goed voor 12 km in totaal. Meteen is hij de laatste laureaat op de erelijst, want de organiserende Road Runners stoppen ermee.

“We hadden binnen het bestuur al vooraf de knoop doorgehakt dat het de laatste editie zou zijn van wat vroeger de Torhoutse Kermisloop heette”, zegt secretaris Wilfried Vierstraete. “We hebben een kosten-batenanalyse gemaakt en besloten om voortaan enkel nog te focussen op onze trail in januari en onze wandeltocht in augustus.”

Sem Decoster de snelste bij de juniores

Bij de heren senioren zegevierde Misha Declerck uit het nabije Aartrijke. Hij legde de 12 km af in 41’05”, bijna een halve minuut sneller dan Davy Embo. Derde werd Timme Mahieu, vierde Lorenz Pype en vijfde Thibault Fouquaert.

De dames, de junioren en de 60-plussers dienden maar één ronde af te leggen, 6 km dus. Hier was junior Sem Decoster de winnaar in 23’03” vóór eerste vrouw Gwendolyn de Deyne, tweede vrouw Melissa Nobus, tweede junior Mathis Lesy, derde vrouw Ilke Deleu, eerste veteraan Patrick Decorte en tweede veteraan Noël Desender.

De wedstrijden hadden plaats in ideaal loopweer, droog en niet te warm. De Bosloop was de vierde race van de regelmatigheidscompetitie All Athletes Criterium van het Houtland.