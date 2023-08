Misha Declerck kroont zich tot kampioen 10 km op de weg

Misha Declerck is in Lokeren bij de masters M40+ nationaal kampioen geworden op de weg, over een afstand van 10 kilometer. “Ik had voor de start de inschrijvingen bekeken en wist dat ik redelijk dicht bij die titel zou geraken.”

Het ging om de 40ste editie van de straatrace, die traditioneel plaatsheeft op de eerste zaterdag van de Lokerse Feesten. Deze feesteditie zorgde tevens voor een vernieuwd parcours. Er was al bij al een mooi deelnemersveld aanwezig, die echter rekening moest houden met regenachtige omstandigheden. In de categorie M-35 wisten de Oostkampenaren Koen Naert (RESC) en Simon Mestdagh (HAC) zich als beste streekgenoten te onderscheiden, zij het op de 7de en de 21ste plaats. Ruim twee minuten later in 32”50 was er de finish van Misha Declerck (AV Molenland), goed voor de nationale titel in de categorie M40+. “Ik startte toch met de nodige ambitie en liep resoluut voor het goud”, vertelt de kwaliteitscontroleur bij New Holland in Zedelgem. “Ik had het geluk dat er enkele goede atleten bij de 40+ niet aan de start verschenen, zoals Stijn Fincioen en Filiep Vanhonacker. Ook zij wilden voor die eerste plaats gaan.”

Ritme maken

Misha probeerde tijdens de wedstrijd vooral ritme te maken, door in de buurt te blijven van zij die in de categorie 35 meededen. “Dit lukte mij niet zo goed. Mijn conditie is nog niet top. Mijn zomerseizoen kan alvast beter. Mijn niveau is nog niet vergelijkbaar met vorig jaar. Ik had minder wedstrijden en doelstellingen voor ogen. Dus heb ik rustiger getraind en ook het wedstrijdritme ontbrak. Op het BK heb ik toch mijn tempo goed kunnen aanhouden.”

Nieuw record

De 40-jarige atleet uit Aartrijke kiest vooral voor lange afstanden. Iets waar hij tijdens de coronaperiode mee begon. Op het voorbije BK Ultralopen 100 km in Veldegem, begin juli, won hij de gehalveerde afstand, of de 50 km. In zijn leeftijdscategorie was dit in 3’00”46, goed voor een nieuw Belgisch record. “Net als het goud op het BK in Lokeren was dit toch wel een van mijn doelstellingen dit jaar. Ik ben blij dat het gelukt is.” Eerder dit jaar was Misha laureaat in de allerlaatste Bosjesloop in Torhout. In september wil hij nog een trail doen in Oostkamp, om dan na wat rust richting de diverse crossen te trekken”, besluit hij vastberaden. (ACR)