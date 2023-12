Milla Dumortier loopt én zwemt

De tienjarige Milla Dumortier ziet graag atleten strijden voor de overwinning in loopwedstrijden. En waarom zou zij het ook niet eens proberen om zelf zo’n loopwedstrijd te winnen?

“Mijn papa Karim en mijn mama Ine zijn allebei sportief. Papa voetbalt en mama zwemt en loopt. Ze spelen ook allebei padel. Ze moedigden mij meteen aan om ook te sporten. Atletiek en zwemmen zijn mijn sporten geworden. Atletiek is tof, want samen met mijn vriendinnen amuseer ik mij bij de Koninklijke Atletiek Vrienden Roeselare. Ik heb nog geen wedstrijd kunnen winnen, maar in de West Cup in Kortrijk liep ik voor de eerste keer een 1.000 meter. Ik volgde in het spoor van mijn vriendin Jolien Vansteenkiste en halverwege de wedstrijd liepen wij met ons tweeën voorop. In de laatste honderd meter moest ik Jolien laten gaan, maar ik was heel blij met mijn onverwachte tweede plaats. Ik liep ook een mooie tijd van 3’47”00. In de Beker van Vlaanderen liet ik ook 23m62 optekenen in de proef vortex, dat is de initiatieproef voor het speerwerpen”, opent Milla haar verhaal.

Derde plaats

“Op de indoormeeting in Gent deze maand liep ik nog wat sneller dan mijn outdoor PR. Ik werd derde op de 1.000 meter in 3’43”. Met mijn vriendinnen Michèle Cool, Elise Verlinden en Olivia Lips vormde ik de estafetteploeg op de 4 x 200 meter spurt bij de pupillen. Wij eindigden op een mooie derde plaats in 2’21”86. Ik wil graag deze winter nog mijn persoonlijke records van 9”63 op de 60 meter spurt en 3’43” op de 1.000 meter indoor verbeteren”, spreekt Milla haar sportieve ambities uit.

“Naast atletiek ga ik ook wekelijks naar de scouts en zwemmen in de zwemclub. Mijn idool is Fredje Deburghgraeve, de olympische kampioen van de Roeselaarse ZwemVereniging. Wie weet word ik misschien ook ooit een kampioen, maar het liefst zou ik later schooljuf worden”, besluit Milla, die schoolloopt in de VBS Lenteland in Roeselare. (FD)