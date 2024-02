Miel Vanlerberghe (KAVR) blikt terug op winterseizoen

Eind januari betekent voor de bijna 13-jarige Miel Vanlerberghe proefwerkenperiode op school, waardoor de leerling van het eerste middelbaar A-stroom van de Broederschool in Roeselare het PK in Ieper als laatste veldloop van het winterseizoen op zijn programma zette.

“Ik kijk tevreden terug op mijn winterseizoen. Ik eindigde als 14de in Waregem en finishte als 19de in de CrossCup in Roeselare. In de AVR Run – Memorial Carlos Goethals werd ik 51ste op 219 atleten. Dat was een toffe wedstrijd met alle categorieën, groot en klein, door elkaar. Om mijn seizoen te beëindigen wou ik nog goed presteren op het West-Vlaams kampioenschap in Ieper. In elke wedstrijd maken mijn vriend en ploeggenoot Tore Goethals er een sportieve strijd van om voor elkaar te eindigen. De wedstrijd was iets minder lang dan normaal, maar wel heel lastig. Bij de start laat ik mij altijd een beetje wegdrummen, ook nu weer, maar nadien heb ik toch nog heel wat andere lopers voorbij kunnen steken. Ik eindigde op de 12de plaats en eindigde voor mijn vriend Tore”, vertelt Miel.

ingenieur in spe

“Ik zal deze winter geen crossen meer lopen, maar ik blijf tijdens de week wel goed trainen. In de weekends krijgt mijn jeugdvereniging Chiro nu de voorrang op de competitiesport. Daarnaast maak ik tijd om veel te oefenen voor mijn pianolessen, en wil ik natuurlijk goed scoren op school, want later zou ik graag ingenieur willen worden. Als vanaf mei de wedstrijden van de Rubens Cup en de Beker van Vlaanderen weer beginnen wil ik mijn persoonlijke records van 3m79 in het verspringen, 9”58 op de 60 meter en 3’33” op de 1.000 meter scherper stellen en eens kijken wat mij lukt in de krachtnummers, zoals kogelstoten en discuswerpen. En natuurlijk willen wij met de miniemen van de Koninklijke Atletiek Vrienden Roeselare met succes onze overwinning in de B-Finale van de Beker van Vlaanderen nog eens overdoen! Dat is echt mijn mooiste sportieve herinnering tot nu toe”, glundert Miel. (FD)