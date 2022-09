Michiel Vanhuysse ambitieus voor 5.000 meter bij beloften: “Een medaille is het doel”

Zondag staat in Sportcentrum Wembley in Heule het Belgisch Kampioenschap op de piste voor Junioren en Beloften op het programma. Het is uitkijken naar Michiel Vanhuysse van Atletiek Zuid West die voor eigen publiek wil schitteren op de 5.000 meter bij de beloften.

De 22-jarige Michiel Vanhuysse verbrak zowat al zijn persoonlijke records deze zomer. De Kortrijkzaan kan terugblikken op een meer dan geslaagde zomercampagne. “Ik ben inderdaad meer dan tevreden nadat ik van de 1.000 tot 5.000 meter al mijn chrono’s kon aanscherpen”, zegt Michiel. “Op de 1.500 meter was het doel om een duik onder de 3’50 te wagen. Met mijn 3’47”66 slaagde ik daar met glans in. Over de 3.000 meter had ik 8’08”91 nodig, en op de 5.000 meter 14’23”19. Een meer dan goed jaar dus.”

Viertal kanshebbers

“Ik had eigenlijk mijn seizoen al afgesloten en de voorbereidingen op het winterseizoen gestart. Toch besliste ik om toch nog deel te nemen aan het Belgisch Kampioenschap hier op een boogscheut van mijn woonplaats. Ik ben blij om eens dichtbij te lopen. De opbouw is weer begonnen, ideaal om daar een 5.000 meter tussen te plannen en te zien hoe de basisconditie is. Zonder specifieke voorbereidingen liet ik 14”23 noteren, en daar kunnen nog enkele seconden vanaf denk ik. Er zijn een viertal medaillekandidaten. Slechts een van hen liep met 14’12 op de IFAM sneller dan ik. Het ziet er dus goed uit.”

Leuk om eens op een boogscheut van mijn woonplaats te lopen

Langere afstanden

“Deze zomer heb ik geleerd dat ik meer kan dan enkel maar 1.500 meter-wedstrijden lopen. Nu plan ik ook langere afstanden in. Tijdens de winter opteerde ik meestal voor de korte cross. Nu zal daar ook de langste afstand bij zijn. Ik zou mij graag selecteren voor het Europees Kampioenschap veldlopen voor beloften lange cross in het Italiaanse Turijn in december. Vooraleer de selectiewedstrijd plaatsvindt in Roeselare waag ik mij nog aan een wegwedstrijd of lange cross. Na de jaarwisseling evalueer ik alles en stel dan mijn volgende doelen.”

“Momenteel loop ik een stage van tien weken in UZ Leuven campus Gasthuisberg waar ik nu bijna halfweg ben. Het is soms een beetje puzzelen met de trainingen maar ik schik mij er naar”, besluit Michiel Vanhuysse. (ELD)

Zondag 18 september om 16.40 uur: 5.000 meter beloften met Michiel Vanhuysse.