Michael Obasuyi sprint naar zesde plaats op 60 meter horden op EK indoor

Michael Obasuyi is vrijdag zesde geworden in de finale van de 60 meter horden op de atletiekkampioenschappen in zaal in het Nederlandse Apeldoorn. De 25-jarige Belg finishte in 7.63.

Het goud ging in 7.43 naar de Pool Jakub Szymanski. Zilver en brons waren voor de Fransen Wilhem Belocian (7.45) en Just Kwaou-Methey (7.50).

Michael Obasuyi had gemengde gevoelens na zijn zesde plaats op de 60 meter. “Maar het is toch de teleurstelling die overheerst. Ik ben ook wel trots dat ik de finale gelopen heb, maar als je dan toch in de finale zit, wil je een medaille.”

“In de halve finales was mijn start beter. Het is jammer dat ik geen perfecte race heb kunnen lopen. Met amper voorbereiding (Obasuyi kampte de voorbije maande met een achillespeesblessure) was dat ook moeilijk. Misschien lukt me dat over twee weken op het WK in Nankin wel. Ik had hier een laatste kans om me voor het WK te plaatsen en ben wel blij dat dat tenminste gelukt is. Een beetje jammer dat het in China is, maar nu ik geplaatst ben, ga ik zeker gaan. Hopelijk kan ik daar dan wel in mijn beste vorm naartoe en loop ik er wel de perfecte koers. Ik heb nog wat te bewijzen op de 60 meter horden.”