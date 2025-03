Michael Obasuyi plaatst zich via verliezende tijd voor finale 60 meter horden

Michael Obasuyi heeft zich zaterdag op de tweede dag van het WK indooratletiek in het Chinese Nanjing geplaatst voor de finale van de 60 meter horden.

Obasuyi liep in de tweede van drie reeksen in de halve finales naar 7.61, goed voor de derde plaats in zijn reeks. Dat volstond net voor de finale. Alleen de twee snelste lopers van elke reeks, en de twee snelste verliezende tijden, plaatsten zich voor de medaillestrijd. Obasuyi werd opgevist met een verliezende tijd. De finale volgt later zaterdag (14u05 Belgische tijd).

De 25-jarige Oostendenaar eindigde eerder zaterdag in zijn reeks in de kwalificaties als tweede (7.67) en stootte daarmee vlot door naar de halve eindstrijd (voorbehouden voor de top vier per reeks en de vier snelste verliezende tijden).

Obasuyi heeft op de afstand een persoonlijk record van 7.54. Hij liep twee weken geleden op het EK indoor in het Nederlandse Apeldoorn nog naar een zesde plek. Vorig jaar behaalde hij in het Schotse Glasgow op het WK indoor een zevende plek. Het Belgische record is op de afstand in handen van Elie Bacari (7.51).

