Michael Obasuyi nadert op EK-limiet: “Ben beter dan vorig jaar”

Oostendenaar Michael Obasuyi heeft zaterdag tijdens de Vlaamse atletiekkampioenschappen in Merksem de 110 meter horden gewonnen in 13.65. Hij nadert tot op vijftien honderdsten van de EK-limiet.

Zonder noemenswaardige tegenstand benaderde Obasuyi tot twee keer toe de 13.50 die nodig is voor München, want ook in de reeksen klokte hij al 13.65. Voor het WK in Eugene is 13.32 nodig, precies zijn persoonlijk record.

“De vorm is uitstekend, maar ik mis nog wat ritme en maak nog wat technische foutjes”, vertelde de 22-jarige West-Vlaming na afloop. “Zo vroeg op het seizoen twee keer 13.65 lopen is niet slecht, maar ik hoop toch om snel wat harder te gaan. De komende weken loop ik heel veel wedstrijden om in het ritme te komen.”

Met zijn persoonlijk record van 13.32 behoort Obasuyi nu al tot de Europese top, maar hij wil meer. “Ik ben nog beter dan vorig jaar, toen ik in deze periode aan de kant stond met een scheur in de hamstring”, vertelt hij.

“Ik zeg niet dat ik er dit jaar nog eens een grote hap van af ga doen, maar ik hoop wel om vele weken na elkaar in de dertigers te lopen. Dan kan je héél veel bereiken.” Het EK in München is voor Obasuyi nog belangrijker dan het WK in Eugene. “Ik zeg niet dat het WK geen doel is, maar op het EK kan ik echt hoog eindigen, dus verkies ik om daar naartoe te pieken”, besloot hij.

