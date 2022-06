Michael Obasuyi geeft forfait voor Eugene met spierscheur, EK is een vraagteken

Michael Obasuyi kan door een spierscheur in de kuit niet deelnemen aan het WK atletiek in Eugene in juli. Dat maakte de hordeloper maandag zelf bekend op Instagram. Of hij het EK in München haalt in augustus, is onduidelijk.

Zijn kuitblessure liep Obasuyi zaterdag op tijdens de opwarming van de meeting in Madrid. Ondertussen is de 22-jarige hordeloper bij de specialist gepasseerd en blijkt dat hij liefst zes weken buiten strijd is. Het WK begint op 15 juli, dus deelname is uitgesloten. “Dit is een zware domper, want ik voelde me klaar om de progressie die ik gemaakt heb te tonen op de piste”, klinkt het op Instagram.

Zeker van zijn WK-selectie was Obasuyi nog niet, maar hij stond er wel uitstekend voor op de World Rankings. Hij heeft nu tot 15 augustus om klaar te zijn voor het EK. “Ik zal er alles aan doen om München te halen”, besluit hij.