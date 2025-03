Michael Obasuyi eindigt in finale 60 meter horden als vijfde op WK atletiek indoor

Michael Obasuyi is zaterdag op de tweede dag van het WK indooratletiek in het Chinese Nanjing op de vijfde plaats geëindigd in de finale van de 60 meter horden. De Amerikaanse topfavoriet Grant Holloway snelde autoritair naar het goud.

Obasuyi klokte 7.60, wat hem de vijfde plaats opleverde. De Italiaan Lorenzo Ndele Simonelli was als vierde een tikkeltje sneller (7.60.592 tegenover 7.60.593 voor Obasuyi). Holloway liep in 7.42 naar zijn derde wereldtitel indoor op rij. De Fransman Wilhem Belocian werd tweede (7.54), de Chinees Liu Junxi derde (7.55).

De 25-jarige West-Vlaming eindigde eerder zaterdag in zijn reeks in de kwalificaties als tweede (7.67) en stootte daarmee vlot door naar de halve eindstrijd (voorbehouden voor de top vier per reeks en de vier snelste verliezende tijden). Obasuyi liep in de halve finales naar 7.61, goed voor de derde plaats in zijn reeks. Dat volstond net voor de finale. Alleen de twee snelste lopers van elke reeks, en de twee snelste verliezende tijden, plaatsten zich voor de medaillestrijd. Obasuyi werd opgevist met een verliezende tijd.

Obasuyi heeft op de afstand een persoonlijk record van 7.54. Hij liep twee weken geleden op het EK indoor in het Nederlandse Apeldoorn nog naar een zesde plek. Vorig jaar behaalde hij in het Schotse Glasgow op het WK indoor een zevende plek. Het Belgische record is op de afstand in handen van Elie Bacari (7.51).

“Ik heb het goed gedaan. Maar dan zie je wat er nodig was voor een medaille”, reageerde de 25-jarige Oostendenaar met thuisbasis in Gent. “Mijn start was niet goed. Dat blijft een werkpunt. Maar die vijfde plaats, eigenlijk een vierde samen met de Italiaan Simonelli (die net als Obasuyi 7.60 noteerde, red), is heel erg goed. Al was dit weer een kans op een medaille en dat is het gevoel waarmee je naar huis gaat.”

Met zijn vijfde plaats deed Obasuyi een positie beter dan tijdens het EK van amper twee weken geleden in het Nederlandse Apeldoorn. “Ik kan heel trots zijn op mijn indoorseizoen. Ik haal opnieuw twee finales. Mijn vijfde plaats op dit WK is ook beter dan vorig jaar (toen hij zesde werd in Glasgow, red). En wat ik laat zien vanaf de tweede, derde horde is veelbelovend voor de zomer. Ik blijf werken aan die start en als alles eens samenvalt, zit er iets heel moois aan te komen. Ik kan dus heel tevreden zijn, maar ik had heel graag mijn eerste medaille gewonnen.”

Obasuyi zal nu een kleine week rust inbouwen, maar al snel gaat het vizier richting zomerseizoen. “We hebben geen tijd te verliezen. In mei loop ik twee wedstrijden om zo op te bouwen richting een piekmoment deze zomer”, verwijst hij naar het WK in september in Tokio. “Ik vind indoor ook heel leuk, maar de 110 meter horden is toch iets meer mijn ding.”