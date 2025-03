Michael Obasuyi (25) gaat naar finale van 60m horden op EK indooratletiek

Michael Obasuyi uit Oostende heeft zich vrijdag gekwalificeerd voor de finale van de 60 meter horden op het EK indooratletiek in het Nederlandse Apeldoorn. De top drie in elk van de twee halve finales en de twee beste verliezende tijden plaatsten zich voor de eindstrijd.

Obasuyi had het donderdag moeilijk in de reeksen en kon zich nipt met de verliezende tijden plaatsen voor de halve finales. Daarin toonde hij vrijdag wel zijn kunnen. Hij finishte als derde in de tweede reeks, in een seizoensbeste van 7.55. De 25-jarige atleet bleef daarmee amper een honderdste van een seconde onder zijn persoonlijke besttijd (7.54) en plaatste zich voor het WK atletiek indoor van eind deze maand in het Chinese Nanjing (21-23 maart).

In de eindafrekening van de halve finales werd Obasuyi zesde en Bacari veertiende.

De finale van de 60 meter horden staat vrijdagavond, om 21u53, op de agenda in Apeldoorn.