Met meer dan 3.000 klaar voor kerstcorrida

Met 3.000 vooraf ingeschrevenen voor de 40ste uitgave van de kerstcorrida en een schitterende winterzon op de afspraak belooft het Deerlijkse loopfeest een topeditie te worden.

Vanaf 12 uur rennen de kids het parcours op met om 12.40 uur de ‘Happy together run’. Daaraan nemen naast de leerlingen van de organiserende scholen ook veertig BV’s of semi-BV’s deel. Niels Destadsbader is erbij en ook burgemeester Claude Croes. Om 13.15 uur start de tien kilometer, om 14.30 uur de vijf en om 15.15 uur de vijftien.

Het jubileum startte reeds op zaterdag met 690 wandelaars, een kerstmarkt en veel muziek. Er was ook een hulde aan deelnemers die zich de edities in de kijker liepen en aan de drie ex-voorzitters. De in het voorjaar onverwachts overleden wedstrijdleider Lucien Vandenbroucke werd uitgebreid in herinnering gebracht. (MVD)