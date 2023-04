Memorial Guy Dorchain en Open PK 10.000m in Kortrijk

Zaterdagnamiddag organiseert Kortrijk Sport Atletiek Spurs de Memorial Guy Dorchain en het open Provincaal Kampioenschap 10.000 meter op de piste.

Het pistezomerseizoen is hiermee definitief op gang geschoten. Vijftien deelnemers strijden omstreeks 17u45 voor de titel van provinciaal kampioen. Een van de favorieten is Filiep Vanhonacker van AZW. Maar ook de sprinters kunnen zich op de 100 en 200 meter uitleven, net als op de baanronde. Het wordt uitkijken naar Dylan Monserez van het organiserende KKS.

Voor de halve fond lopers staat de 1500 meter op het programma. Bij de kampnummers zijn het hoog en verspringen en kogelstoten aan zet. Reeds 135 atleten schreven zich in om de nieuwe zomercampagne goed in te zetten. Organisator en voorzitter van KKS Spurs Pol Parmentier is alvast opgetogen met de opkomst. Bekijk het tijdsschema via deze link.