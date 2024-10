Maxime Delvoie beslist korte cross CrossCup Roeselare in de spurt in zijn voordeel

Maxime Delvoie heeft zondag de korte cross gewonnen bij de CrossCup in Roeselare. Hij haalde het in een spannende laatste rechte lijn voor Lennert Dewulf en topfavoriet Ziad Audah.

De top drie finishte in Roeselare binnen een tijdsbestek van één seconde. In de laatste vijftig meter was Delvoie wel duidelijk de sterkste. Op voorhand gold Audah, een trainingsmaatje van Delvoie, als favoriet. Hij haalde vorig jaar nog het EK veldlopen in Brussel.

“Ik wist dat ik hier voorin kon meedoen, maar ben verrast met de zege”, zei Delvoie na afloop. “Ik voel op training elke dag dat Ziad sterker is dan ik, dus het is bijzonder om hem hier achter mij te laten. Ik ben blij met mijn gevoel vandaag, want ik ben nog niet lang terug van een hoogtestage in Kenia en dan weet je nooit goed hoe je lichaam zal reageren.”

Delvoie was al twee keer op een EK veldlopen, maar telkens als reserve. Op het BK veldlopen in Hulshout binnen drie weken hoopt hij een reserveplaats te overstijgen. “Het doel is echt wel om deze keer bij de eerste twee te eindigen op het BK, zodat ik ook écht mag lopen op het EK in Antalya”, benadrukt hij.