Mattis Tanghe wint BK 800m

Mattis Tanghe (21) heeft vorig weekend op het Belgisch kampioenschap atletiek voor beloften in het Waalse Jambes de 800 meter gewonnen. Zo zette hij de kroon op een fantastisch jaar. “Ik heb zowat al mijn doelstellingen voor dit seizoen bereikt.”

Mattis Tanghe heeft deze zomer een gigantische stap vooruit gezet. Hij liep bijzonder sterke persoonlijke records op de 400m (47”49) en de 800m (1’49”60), mocht als lid van het nationale 4x400m team naar het EK U23 voor beloften in Espoo (Finland), en pakte nu dus ook de nationale titel op de 800m.

“Het was al een heel mooi seizoen geweest, en ik wist dat ik deze titel niet mocht mislopen”, zegt hij. “Op papier was ik de snelste en ik had dan ook geen zin om er een tactische wedstrijd van te maken.” De Meulebekenaar ging er dan maar van bij de start vandoor en had al snel een voorsprong van zo’n twintig meter op de groep. “Ik was verrast dat ik onmiddellijk zo ver voor was. Ik dacht dat ze na een ronde nog wel in mijn spoor gingen zitten. Ik heb me dan tussen de 500 en de 600 meter een beetje ingehouden om nog wat reserve te hebben voor het geval er nog iemand zou terugkomen.” De concurrentie kwam in het slot van de wedstrijd nog wel dichter, maar uiteindelijk hield Mattis gemakkelijk stand. Hij finishte in 1’52”13 en pakte zo zijn eerste nationale outdoor titel. “Deze winter werd ik ook al nationaal kampioen indoor, maar deze titel vind ik toch nog iets mooier.”

“Dit seizoen ben ik vooral een stuk sneller geworden op de 400m en verbeterde ik een heel sterk clubrecord dat bijna dertig jaar stand had gehouden. Ik kan zeker nog vooruitgang boeken op de baanronde, maar echt focussen op die afstand zal ik niet doen. De 400m blijft voor mij in functie staan van de 800m.”

Indruk op Borlée

Deze zomer mocht Mattis proeven van een internationaal kampioenschap en hij maakte daar onder andere indruk op bondscoach Jacques Borlée, die veel potentieel ziet in de Molenlander. “Ik hoop binnen een aantal jaar ook eens individueel aan een internationaal kampioenschap te kunnen deelnemen. Als atleet op dit niveau is dat een ambitie die je wel mag en moet hebben. Voor dit seizoen heb ik zo goed als al mijn doelstellingen bereikt. Er volgt nu enkel nog het BK estafetten met AV Molenland, en daarna is het tijd voor wat rust.” (GD)