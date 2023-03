Mattis Tanghe uit Meulebeke Belgisch kampioen op de 800m bij de beloften

Afgelopen weekend werd in de Gentse Topsporthal het Belgisch kampioenschap indoor voor beloften georganiseerd. Mattis Tanghe (20) maakte er zijn favorietenrol op de 800m volledig waar door van bij de start de leiding te nemen en die op geen enkel moment af te staan. Met een chrono van 1.53.26 kroonde hij zich voor het eerst in zijn carrière tot Belgisch kampioen. “Dit geeft een enorme boost om nog beter te worden”, klinkt het.

Mattis Tanghe heeft de afgelopen jaren al bewezen dat hij heel wat in zijn mars heeft. Met zijn persoonlijke records van 48.78 op de 400m en 1.50.32 leunt hij steeds dichter aan bij de nationale top alle categorieën. Nadat hij bij de junioren al een brons en bij de beloften als een zilver had gehaald op het BK 800m outdoor, had de Molenlander dit jaar zijn zinnen gezet op de nationale indoortitel bij de beloften. Enkele weken geleden had hij een tijd van 1.52.81 laten noteren en was daarmee de favoriet voor de titel. “Ik had vooraf met mijn trainer, Kristof Haverbeke, beslist om er een harde wedstrijd van te maken en het heft in handen te nemen. Ik heb wel een sterk eindschot, maar op vorige kampioenschappen kwam dat er net onvoldoende uit.”

De Meulebekenaar deed exact wat de trainer hem had opgedragen en ging van bij de start aan de leiding. “Ik had het gevoel dat ik alles onder controle had en ik wist dat ik eventuele aanvallen van mijn concurrenten nog zou kunnen opvangen. Die aanvallen zijn er echter nooit gekomen, want er is op geen enkel moment iemand komen aandringen om me voorbij te gaan of zelfs maar naast mij te lopen. Ik heb dus de hele wedstrijd op kop gelopen”, gaat hij verder.

Droom wordt werkelijkheid

De ontlading toen hij als eerste door de finish ging, was dan ook heel groot. “Toen ik enkele jaren geleden met atletiek begon, was het altijd mijn droom om een Belgische titel te pakken. Ik herinner me nog dat ik in mijn eerste jaar al blij was dat ik aan het BK mocht deelnemen. Dat ik nu zelf zo’n kampioenschap win, is echt een fantastisch gevoel. Deze titel was een echt doel en daar kan ik nu op verder bouwen. Het geeft ook een enorme boost om nog beter te worden en ook te bewijzen dat ik deze titel waard ben.”

“Nu volgt er een weekje rust en daarna start ik met de opbouw naar het zomerseizoen. In principe loop ik in april het West-Vlaams kampioenschap als eerste wedstrijd. Ik zou deze zomer graag onder de 1.50 duiken op de 800m en ook op de 400m wil ik mijn PR graag gevoelig aanscherpen. Een lage 48 zou moeten mogelijk zijn”, besluit hij. (GD)