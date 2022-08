Matthew Bouckhuyt uit Zwevezele vertegenwoordigt ons land in Berlijn op WK ultraloop: “Als landenteam kunnen we hoog scoren”

Zaterdag 27 augustus heeft in Bernau bij Berlijn zowel het EK als het WK ultraloop over een afstand van 100 kilometer plaats. Matthew Bouckhuyt, de huidige nationale kampioen op die afstand, neemt er deel, samen met Bruggeling Wouter Decock en Oost-Vlaming Stijn Van Lokeren.

Matthew Bouckhuyt (39) werd in juni in zijn eigen gemeente Zwevezele Belgisch kampioen op de 100 km. De tijd die hij daar neerzette (7u.22), tijdens apocalyptische omstandigheden met een hele dag regen, was voldoende om aan het EK en WK in Berlijn deel te nemen. “In ons land is er een selectieprocedure: onder de 7 uur ben je een A-atleet. Tussen de 7 uur en 7 uur en een half ben je een B-atleet. Ik ga samen met Wouter en Stijn. Zij hebben beiden een tijd van 7 uur en 6 minuten gelopen. Op papier zijn zij dus ook B-atleten. Met ons drieën zijn we sterk genoeg om deel te nemen”, vindt Bouckhuyt, die in juli de 6-urenloop van Aalter won met een afstand van bijna 80 kilometer.

“Ik zou heel graag mijn persoonlijke tijd van op het BK verbeteren”

“Dat was al in functie van Berlijn. Ik heb mijn doel daar bereikt, zij het in zeer warme omstandigheden. Daarna heb ik onder begeleiding van mijn coach Marc Vanderlinden verder goed kunnen opbouwen, zoals we in het verleden al deden richting het BK.” Matthew had de voorbije weken niet echt last van kwaaltjes of blessures. Toch is zijn ambitie in Berlijn zeer gering. “Ik focus mij niet echt op een plaats. Top 20 is voor mij zeker niet haalbaar. Ik zou heel graag mijn persoonlijke tijd van op het BK verbeteren. En met de Belgische ploeg een sterke prestatie neerzetten. Met Stijn en Wouter heeft ons land twee lopers die onder de zeven uur kunnen finishen. Als ook ik daar een goede tijd kan lopen, kunnen we als landenteam hoog scoren.”

Bauhaus Complex

Bernau ligt op 20 km ten noorden van Berlijn. Het gaat om een heen en weer parcours van 7,5 km door het bos, met als start- en keerpunt het historische Bauhaus Complex, aangewezen als Unesco Werelderfgoed. Het gaat om het eerste officiële kampioenschap ultralopen dat in Duitsland wordt georganiseerd. Zaterdagmorgen om 6.30 uur beginnen ze eraan, met 250 uit 42 landen. “Er zit een lang stuk in van 2,5 km en dan maakt het parcours een U-turn. Dan is het nog eens 4 km rechtdoor.” (ACR)