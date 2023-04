Mathias Hoornaert kroont zich tot provinciaal kampioen 10.000 meter op de piste

Mathias Hoornaert uit Rumbeke is zaterdag provinciaal kampioen geworden 10000 meter op de piste. Bij de dames was de zege voor Hilde De Brabandere.

130 atleten kwamen zaterdag afgezakt naar Sportcentrum Wembley in Kortrijk om er deel te nemen aan de Memorial Guy Dorchain en het Open PK 10.000m. Het hoofdnummer was het PK 10.000 meter. 15 deelnemers streden er voor de titel kampioen van West-Vlaanderen.

Al vlug was duidelijk dat Mathias Hoornaert van AV Roeselare een maatje te groot was voor de opgekomen tegenstanders. Al na enkele ronden schudde de afstandsloper zijn laatste rivaal af. Ondanks de wind verpulverde de 22-jarige atleet zijn persoonlijk record van 32’30, vorig jaar gelopen in Roeselare, naar 31’17”02. “Ik wist dat ik momenteel in een uitstekende conditie verkeer”, vertelt Mathias.

“De waarden van mijn inspanningstest enkele weken geleden deden het beste vermoeden, maar ik had eerder een chrono verwacht van om en bij de 32’00 en niet een lage 31’00. Dit heeft veel vertrouwen voor het PK van volgende week in Tielt. Daar opteer ik voor de 1500 meter, minder mijn ding maar ik wil nog enkele PR’s aanscherpen. Op het einde van het zomerseizoen wil ik een goeie halve marathon lopen. Tussenin zullen er wedstrijden van 10 kilometer op de weg en de piste geprogrammeerd staan. Ook de 5000 en 3000 meter zullen aan de orde zijn.”

Filiep Vanhonacker van AZW werd tweede in 32’26”09 en eerste master. Barthelemy Geldof van DCLA werd derde in 33’30”61.

Bij de dames werd Hilde De Brabandere de logische winnaar in 44’50”49.

(ELD)