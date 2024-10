Mariska Parewyck wint korte cross op CrossCup Roeselare na millimeterspurt

Mariska Parewyck heeft zondag de korte cross bij de vrouwen gewonnen tijdens de CrossCup in Roeselare. Ze haalde het na een prangend spurtje van Marie Bilo.

In december wordt Parewyck er 36, maar ze is duidelijk nog niet versleten. In Roeselare haalde ze het zondag van de vijftien jaar jongere Marie Bilo, die op tien meter van de finish nog aan de leiding lag. Parewyck kwam nog met een verrassende eindjump en daarna was het vijf minuten wachten tot de jury op basis van de finishfoto een winnaar uitriep. De derde plaats ging zondag naar Laure Bilo, de tweelingzus van Marie.

“Ik had geen superdag”, zei Parewyck na afloop. “Maar ik bleef tegen mezelf zeggen dat ik in de overwinning moest blijven geloven en dat heeft goed uitgepakt. Op het BK binnen drie weken in Hulshout hoop ik mij op de korte cross voor het EK in Antalya te plaatsen, maar het zal niet makkelijk worden met onder meer Elise Vanderelst die vermoedelijk aan de start komt.”