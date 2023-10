Marie Decleir (KAVR) wil beter doen dan papa

Marie Decleir (10) droomt niet meteen van medailles op de Olympische Spelen, maar wil graag sneller kunnen lopen dan haar papa, die in het verleden een niet onaardig atleet was. “Mijn mama en papa zijn al altijd sportief geweest: turnen, tennis, atletiek en voetbal. Mijn sportieve keuzes zijn toestelturnen en atletiek. Ik heb ooit eens een meet and greet met Nina Derwael gehad”, glundert Marie. “En bij onze club loopt met Alexander Doom ook een echte medaillewinnaar op kampioenschappen rond. Maar wij pakken met de aflossingsploeg pupillen meisjes op de 4 x 60 meter ook geregeld een overwinning mee. We wonnen al enkele keren in de wedstrijden van de Rubens Cup”, knipoogt de leerlinge van SBS De Vlieger in Rumbeke.

Persoonlijke records

“Mijn persoonlijke records zijn 9”30 op de 60 meter spurt, 12”40 op de 60 meter horden, 1m15 in het hoogspringen en 3m75 in het verspringen. Met deze mooie prestaties mocht ik altijd als derde op het podium. Vortex, de voorbereiding op het speerwerpen, dat lukt mij minder goed. Ik gooide zelfs ooit eens de vortex naar achter in plaats van naar voor! Maar misschien is dat ook een record”, giechelt Marie, die ook nog woord en kunst volgt, gitaar leert spelen en lid is van de Scouts. Later wil ze graag dokter worden. (FD)